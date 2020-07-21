В Шымкенте снижены тарифы на услуги транспортировки электроэнергии и тепловой энергии

Шымкент. 20 июля. Kazakhstan Today - В Шымкенте снижены тарифы на услуги транспортировки электрической энергии и тепловой энергии, передает Kazakhstan Today.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК по результатам анализов исполнения тарифных смет ТОО "Нур-Арыстан" по итогам 2019 года установил несоблюдение требований закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности, по исполнению утвержденной тарифной сметы. Так, сумма необоснованного дохода за 2019 год с учетом ставки рефинансирования составила 11 612 920 тенге, в том числе:

- по услуге передача и распределение электрической энергии- 6 303 920 тенге;

- по услуге передача и распределение тепловой энергии - 5 309 000 тенге.

Приказом департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по Шымкенту введены следующие временные компенсирующие тарифы:

- по услуге передачи и распределения электрической энергии сроком на один год в размере 1,15 тенге за кВт-ч, или со снижением на 46,26% от действующего тарифа 2,14 тенге за кВт-ч;

- по услуге передачи и распределения тепловой энергии сроком на один год в размере 1240,98 тенге за кВт-ч, или со снижением на 33,17% от действующего тарифа 1857 тенге за кВт-ч.

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