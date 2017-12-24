В Мангистауской области сменился начальник ДВД

Актау. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Мангистауской области сменился начальник департамента внутренних дел, передает Kazakhstan Today.
22 декабря приказом министра внутренних дел РК на должность начальника ДВД Мангистауской области назначен полковник полиции Канат Таймерденов, сообщила tumba.kz
со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Личному составу нового руководителя представил первый заместитель министра внутренних дел РК Жанат Сулейменов.
Таймерденов родился 1974 году в Алматинской области. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника ДВД Алматы.
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