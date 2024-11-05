04.11.2024, 11:34 55116
В Мангистауской области 60 застройщиков оштрафовали за незаконные сделки
Общая сумма взысканий составила более 46 млн тенге
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Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области за последние два года по актам прокуратуры оштрафованы 60 застройщиков, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, некоторые строительные компании продают недвижимость, заключая сделки в обход требований закона. В числе нарушений: предварительные договоры купли-продажи, договоры раннего бронирования и др.
За такие действия предусмотрена ответственность по статье 320 КоАП РК. За два года общая сумма штрафов составила более 46 млн тенге.
В настоящее время на территории города Актау разрешения на привлечение средств дольщиков выданы только по 5 строящимся жилым комплексам", - уточнили в прокуратуре.
Там напомнили, на что необходимо обращать внимание при выборе квартир в новостройках.
У строительной компании должны быть:
- решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов;
- технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг;
- разрешение на привлечение денежных средств дольщиков (получение гарантии единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня и привлечение денег дольщиков после возведения каркаса здания).
Важно также иметь архитектурно-планировочное задание и эскиз, согласованный с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ.
В случае если данные документы не представлены, объект строительства считается незаконным, то есть не оформленным разрешительными документами", - напомнили в ведомстве.
Сведения о строящихся жилых комплексах, имеющих необходимые разрешительные документы, можно получить на сайте акимата.
Напомним, в Атырауской области директора строительной компании лишили свободы на 5 лет за незаконную продажу квартир. Застройщик продал недвижимость на 313 млн по фиктивным договорам.
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04.11.2024, 21:07 24616
КТЖ при помощи французского банка закупит 117 электровозов
Фото: КТЖ
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - КТЖ и французский банк Société Générale заключили соглашение об основных условиях финансирования закупки электровозов Alstom на казахстанско-французском деловом совете в Париже, сообщает пресс-служба КТЖ.
Стороны договорились о предоставлении льготного финансирования по низким ставкам на приобретение 117 локомотивов. Гарантом выступит экспортно-кредитное агентство Министерства финансов Франции BPI France.
Локомотивы будут поставлены КТЖ до 2028 года. Обновление парка КТЖ положительно отразится на перевозочном процессе.
Закупаемые электровозы придут на замену устаревшим локомотивам ВЛ-80 образца 1980 года. Преимуществами новых локомотив являются более низкая стоимость, экономичное потребление электроэнергии, высокая надежность и уменьшение затрат на сервисное обслуживание.
Ранее бывший работник АО "НК "КТЖ" Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных потерях и коррупционных схемах руководства компании.
04.11.2024, 19:37 28246
В Казахстане начали страховать ответственность медработников
Страховые выплаты будут осуществляться пациенту, пострадавшему от ошибок медиков
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 октября вступили в силу нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" в части введения страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Субъекты здравоохранения (медицинские организации и физические лица, занимающиеся частной медицинской практикой) обязаны застраховать профессиональную ответственность медицинских работников и заключить договор страхования с единым страховым пулом.
Единый страховой пул был создан 2 октября 2024 года и функционирует на основании договора о совместной деятельности, заключенного его участниками. В состав пула вошли 14 страховых организаций, имеющих лицензию уполномоченного органа по классу страхования профессиональной ответственности.
Страховые выплаты будут осуществляться пациенту, пострадавшему от непреднамеренных профессиональных ошибок медиков. Для подтверждения факта причинения вреда жизни и здоровью и получения страховой выплаты пациенту или его законным представителям необходимо обратиться в адрес субъекта здравоохранения", - сообщили в агентстве.
Решение о факте причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности будет приниматься независимой экспертной комиссией. В случае несогласия пациента с результатами заключения НЭК он вправе обратиться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК или в суд.
Законом установлены минимальные суммы страховых выплат, которые составляют в случае установления пациенту инвалидности третьей, второй и первой группы - 500, 600, 800 МРП соответственно, ребенок с инвалидностью - 500 МРП, за вред, повлекший смерть, - 3000 МРП, за вред, причиненный жизни и здоровью пациента без установления инвалидности - не более 300 МРП. Законом также установлена сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам, не превышающая 5% от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения.
Внедрение в Казахстане страхования профессиональной ответственности медицинских работников будет способствовать усилению защиты населения от профессиональных ошибок медиков, некачественного оказания медицинских услуг, позволит повысить доверие пациентов к качеству оказываемой медицинской помощи, обеспечит оперативное осуществление страховых выплат в случаях причинения вреда жизни и здоровью пациентов при наличии соответствующего заключения НЭК", - отметили в АРРФР.
04.11.2024, 18:50 29376
Дружеские связи и новые возможности: Шанхай и Алматы подписали соглашение о побратимстве
Соглашение предполагает сотрудничество в ключевых областях
Фото: Depositphotos
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Шанхай. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и мэр города Гун Чжэн подписали письмо о намерениях, направленное на установление побратимских отношений между Алматы и Шанхаем, сообщает пресс-служба акимата южной столицы.
Соглашение предполагает сотрудничество в ключевых областях, таких как экономика и торговля, наука и технологии, образование и культура, здравоохранение и туризм", - уточнили в пресс-службе.
Также договоренности включают в себя проведение выставок, семинаров и культурных мероприятий, способствуя обмену опытом и инвестициям между двумя городами.
Этот шаг укрепляет дружеские связи и открывает новые возможности для взаимного развития двух мегаполисов с уникальным культурным наследием и мощным экономическим потенциалом", - добавили в акимате.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами.
04.11.2024, 15:26 41136
Департамент по борьбе с киберпреступностью создан при МВД
Ведомство будет заниматься выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства по усилению борьбы с киберпреступностью в Министерстве внутренних дел создан новый профильный департамент.
Как сообщает Polisia.kz, инициатива направлена на защиту интересов граждан от растущих угроз в сфере противодействия киберпреступлениям. Департамент будет заниматься выявлением и раскрытием киберпреступлений, разработкой стратегических шагов по борьбе с ними.
В условиях стремительного развития технологий и увеличения числа интернет-угроз создание специализированного подразделения позволит более эффективно реагировать на вызовы современности", - подчеркнул министр внутренних дел Ержан Саденов.
Глава МВД представил личному составу начальника нового департамента Жандоса Сүйінбая, обладающего значительным опытом в этой сфере.
Напомним, Казахстан и Россия будут сотрудничать в борьбе с киберпреступностью.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, в городе с начала года от действий мошенников пострадали более 1500 жителей Алматы, ущерб составил более 1 миллиарда тенге. По словам полицейских, киберпреступления в основном совершаются из стран СНГ. Злоумышленники могут позвонить жертве, представиться сотрудниками банков, госорганов и других организаций. Также мошенники стали использовать в своих махинациях сервисы электронного правительства.
Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали о возможности добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов с помощью услуги "Стоп кредит".
04.11.2024, 11:54 50266
Нефтяные компании будут покупать продукцию у казахстанских фермеров
Меморандум о поддержке местных производителей подписали руководители крупных нефтяных компаний и акимат Мангистауской области
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Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Мангистауской области и нефтяные компании подписали меморандум по поддержке сельхозтоваропроизводителей, сообщает primeminister.kz.
Документ был подписан в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой. Она посетила Бейнеуский район, где ознакомилась с ходом реализации программы "Ауыл аманаты".
В рамках проекта в районном центре появились швейный цех, пекарня, откормочная площадка. Их владельцы смогли открыть собственное дело, получив кредит под низкую процентную ставку 2,5% с возможностью вычета комиссии за досрочное погашение.
В ходе визита вице-премьер ознакомилась с выставкой сельхозтоваропроизводителей и провела встречу с местными жителями. Особое внимание было уделено сбыту продукции сельчан. В регионе на обеспечение питанием школьников направляют 8,2 млрд тенге. Необходимым объемом продукции могут обеспечивать местные производители.
Также обсуждался опыт других регионов по ведению малого бизнеса. Например, советник акима ЗКО Алдияр Халелов рассказал о меморандуме, заключенном с компанией "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.". Сегодня на основании взаимного договора предприятием приобретено порядка 1 тонны сливочного масла, более 100 тыс. куриных яиц от местных сельхозтоваропроизводителей. В компании работают более 3 тыс. человек. Сейчас интерес к продукции сельчан проявляют и подрядные организации. Это уже касается почти 10 тыс. сотрудников", - говорится в сообщении.
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подписал аналогичный меморандум о поддержке местных производителей. С другой стороны документ о взаимном сотрудничестве подписали заместитель председателя правления представительства в г. Актау АО "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев, генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз" Мурат Мустафаев и заместитель генерального директора АО "Каражанбасмунай" Ринат Каражанов. Стоит отметить, что в общей сложности в трех компаниях работают свыше 37 тыс. человек.
Считаю, что компании, подписавшие меморандум, будут постоянными потребителями продукции фермеров и кооперативов, получивших льготные кредиты. Это хорошая возможность для сельчан Мангистауской области", - отметила Тамара Дуйсенова.
04.11.2024, 11:08 55961
В Казахстане запущена новая виза для IT-специалистов
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан запущена Digital Nomad Visa, которая направлена на привлечение международных IT-специалистов и развитие цифровой экономики страны, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития РК.
Эта виза дает профессионалам со всего мира возможность жить и работать в Казахстане, пользуясь современными цифровыми услугами и высоким уровнем комфорта. Digital Nomad Visa нацелена на IT-специалистов, предлагая Казахстан в качестве удобного хаба для удаленной работы", - проинформировали в ведомстве.
Как отметил министр цифрового развития Жаслан Мадиев, Digital Nomad Visa - это важный шаг к превращению Казахстана в международный центр для цифровых кочевников.
Программа обеспечивает комфортные условия для работы и высокий уровень жизни, что способствует развитию инновационных экосистем и обмену опытом с профессионалами со всего мира", - добавил он.
Ранее в Казахстане была введена новая виза Neo Nomad для современных кочевников.
04.11.2024, 10:44 57376
В Каспийское море направили около 17 млрд кубометров воды
Фото: Минводных ресурсов
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Актау. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 16,7 миллиарда кубометров воды направили в Каспийское море с начала года через реку Урал. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
Средний многолетний сток реки Жайык (Урал) составляет 9,46 кубического километра. Но в этом году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что сток реки формируется в зависимости от объема воды, направленного из Ириклинского водохранилища на территории России.
С начала года представители министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек. Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме", - отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
04.11.2024, 10:30 43276
Казахстанцев эвакуировали из Ливана из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
Фото: unsplash.com
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Бейрут. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Республики Казахстан и члены их семей были эвакуированы из Ливана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
Операция была осуществлена через города Стамбул и Дубай, в результате которой с 17 по 31 октября 2024 года из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулся 41 человек", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что эвакуация была проведена в целях защиты прав и интересов казахстанцев, оказавшихся в зоне боевых действий.
Ранее посольство Казахстана в Израиле обратилось к казахстанцам в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, в начале октября Иран нанес массированный ракетный удар по территории государства Израиль. По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Корпус Стражей исламской революции Ирана объяснил удар ответом на гибель лидера ливанской группировки "Хезболла" Насраллы Хасана и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильского удара по подземному штабу движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пригрозил, что если Израиль решит ответить на этот удар, то "столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками".
28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
30 сентября "Хезболлу" возглавил двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашим Сафи ад-Дин. А в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземных операций в Ливане.
Позже телеканал Al Arabiya сообщил о гибели лидера движения "Хезболла" Хашима Сафи ад-Дина в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту. Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем.
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