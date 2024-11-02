Застройщик продал квартиры на 313 млн по фиктивным договорам в Атырауской области

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы

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Атырау. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области директор строительной компании привлекал деньги дольщиков без разрешения местного исполнительного органа, сообщает областная прокуратура.





Директор ТОО "Андора Констракшн" в период с 2020 по 2023 годы, не получив разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков, путем составления фиктивных предварительных договоров продал 25 гражданам квартиры на сумму 313 млн тенге.





Суд признал его виновным в мошенничества в особо крупном размере и приговорен к 5 годам лишения свободы.





Также по аналогичным фактам осуждены директор ТОО "Nazik Group" и учредитель ЖСК "Атамекен Тұрын Үй", "Family Town", "Baisanat Residence".





Кроме того, в рамках прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены 2 застройщика с наложением штрафа на сумму 1 млн тенге.



