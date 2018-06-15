В МИД Казахстана сменился пресс-секретарь

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК назначен новый пресс-секретарь, передает Kazakhstan Today.

"Айбек Смадияров назначен руководителем пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана. Нового пресс-секретаря журналистскому корпусу Астаны представил глава внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов", - сообщила пресс-служба ведомства.

35-летний Смадияров является кадровым дипломатом. С отличием окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. Ранее работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа, в Посольстве Казахстана в Венгрии и пресс-службе Президента. В последние годы являлся советником Посольства Казахстана во Вьетнаме.

"Внешнеполитическое ведомство остается открытым для средств массовой информации и широкой общественности. МИД продолжит работу по разъяснению и продвижению внешней политики президента Нурсултана Назарбаева, отстаиванию интересов государства и граждан Казахстана на международной арене", - сказал министр иностранных дел РК, выступая перед журналистами.

В ведомстве отметили, что прежний руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков вскоре будет назначен советником в Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

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