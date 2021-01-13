В МИД РК прокомментировали гибель казахстанца в Кыргызстане

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - Казахстанский консул на связи с родными погибшего мальчика и местными правоохранительными органами, передает Kazakhstan Today.

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана подчеркнули, что родителям погибшего подростка будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь.

По предварительным данным, наш соотечественник погиб из-за несоблюдения правил техники безопасности при катании на лыжах", - сообщили в МИД.

Напомним , на горнолыжной базе в Караколе скончался 12-летний подросток. 12 января, примерно в 15.00, с горнолыжной базы поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик из Казахстана, спускаясь на лыжах, ударился об ель и от полученных травм скончался на месте.

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