В МИД РК прокомментировали ситуацию с казахстанскими гражданами на границе Украины и Польши

НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга сообщил, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Посольством в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан в количестве 60 человек. В здании посольства РК в Киеве этой ночью находились 26 человек, в том числе 8 сотрудников посольства, 18 граждан, из них шестеро детей", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга.
Также официальный представитель ведомства прокомментировал ситуацию с казахстанцами в Киеве.
По информации сотрудника посольства Казахстана в Киеве, в 9.30 по местному времени из посольства в направлении Львова отправился 54-местный автобус, в нем было 39 граждан. Ранее о готовности выехать заявили 68 граждан, но часть из них не явилась в посольство. Будут еще автобусы от посольства Казахстана в Киеве, поэтому граждан просим собраться возле нашего посольства", - сказал Смадияров.
Он также рассказал, что обстановка на границе в пункте пропуска Корчова-Краковец не изменилась в связи с временным закрытием границы с украинской стороны.
Украинская сторона периодически закрывает границу и досматривает автобусы, потому что на каждый автобус как минимум тратится один час на досмотр. Это связано с тем, что украинские власти приняли указ о мобилизации населения - мужчин с 18 до 60 лет не выпускать за пределы страны. Поэтому все автобусы досматриваются", - сказал Айбек Смадияров.
По его словам, по состоянию на 11.00 по времени Нур-Султана первый автобус с 49 гражданами находится на границе с украинской стороны.
Ожидаем, что в ближайшие пару часов он пересечет границу и доедет до польского города Катовице. Ночью из Львова выехал второй автобус, в нем 46 человек. В настоящее время находится тоже в очереди на границе. Колонна автомашин, выехавших из посольства Казахстана в Киеве - 79 человек, стоит в транспортном заторе. Примерно в 20 км от указанного пункта пропуска", - отметил представитель МИД РК.
Он добавил, что консул Казахстана в Польше находится на КПП Корчова-Краковец с польской стороны и обеспечивает переход границы нашими гражданами.
Борт авиакомпании Air Astanа сейчас находится в аэропорту города Атырау. Авиакомпания ждет сигнала о готовности к отправке наших граждан из аэропорта польского города Катовице. Министерством иностранных дел дополнительно у польской стороны запрошено разрешение на пролет нескольких эвакуационных рейсов через воздушное пространство Польши", - сообщил Айбек Смадияров.
Ранее официальный представитель заявил, что данных о пострадавших казахстанцах в Украине нет.