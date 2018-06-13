В МИДе прокомментировали следственные мероприятия в отношении должностных лиц

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В МИДе прокомментировали следственные мероприятия в отношении должностных лиц13.06.2018
Государство  17:37

Астана.13 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали следственные мероприятия в отношении должностных лиц ведомства, передает Kazakhstan Today.

"В связи с информацией Национального бюро по противодействию коррупции подтверждаем, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия в отношении должностных лиц Министерства. Придерживаясь политики "нулевой" терпимости к любым проявлениям коррупционных правонарушений, МИД оказывает всемерную поддержку проводимым следственным мероприятиям. В интересах следствия больше комментариев не имеем", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, по подозрению в получении взятки в крупном размере арестован бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел А. Карашев "Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственной организации министерства С. Сакеновой, Б. Нурекенова и Г. Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге. В свою очередь, Сакенова, Нурекенов и Джумасанова, организовав преступную схему, получили свыше 20 млн тенге взяток от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для Министерства и их беспрепятственную приемку", - сказал Жахин.

Всего к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц.
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