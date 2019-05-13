В МИИР назвали виновника аварии на "АрселорМиттал Темиртау" 10 ноября

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовало итоги расследования аварии на АО "АрселорМиттал Темиртау" 10 ноября, передает Kazakhstan Today.





10 ноября 2018 года, в 19.38, на АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел групповой несчастный случай вследствие аварии. В результате аварии произошло разрушение технологических трубопроводов продуктов разделения воздуха кислородного цеха. Пострадали четыре человека", - напомнили в пресс-службе МИИР.





Для расследования аварии и установления причин несчастного случая была создана комиссия под председательством представителя уполномоченного органа в области промышленной безопасности.





Комиссия установила, что разрушение технологических трубопроводов произошло по следующим причинам. Во-первых, из-за значительных динамических нагрузок на трубопроводы из-за больших колебаний величин расхода и давления в трубопроводах кислорода высокого давления и азота высокого давления с 6 ноября до момента аварии. Во-вторых, из-за несвоевременного отключения подачи продуктов разделения воздуха от блоков ТОО "Линде Казахстан", что способствовало распространению аварии и увеличению масштабов разрушений.





Комиссия пришла к выводу о стопроцентной вине в произошедшей аварии АО "АрселорМиттал Темиртау" и ряда должностных лиц предприятия. По результатам работы комиссией разработаны 15 мероприятий для устранения причин произошедшей аварии и недопущения повторения подобных случаев в будущем. Контроль за исполнением данных мероприятий будет осуществляться уполномоченным органом в области промышленной безопасности", - резюмировали в пресс-службе.





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