В МИИР ответили на жалобы арысцев о качестве ремонта поврежденных домов

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Напомним, в СМИ появилась информация о том, что жители Арыси недовольны ремонтом своих домов. Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о процедуре ремонтных работ и заверил, что ни одна семья в городе не останется без внимания.
Мы просим жителей города не переживать по вопросу проведения работ. Ни одно должностное лицо не покинет город, не завершив работы. Мы находимся с вами рядом все это время, ежедневно ведётся осмотр каждого из 17 секторов", - отметил вице-министр.
Сейчас в городе работают более 7 тыс. строителей.
Необходимо учесть, что работы ведутся поэтапно, сначала - кровельщики, потом окна меняют, затем - отделочные работы - штукатурка, побелка, покраска. Возможно, что со стороны штабов недостаточно проведена разъяснительная работа и после замены кровли люди думали, что дальше ничего делать не будут. Ни один дом и ни одна семья в Арыси не останется без внимания", - добавил Ускенбаев.
По его данным, на сегодня в более 6,7 тыс. домов в Арыси завершились основные восстановительные работы. На 2,6 тыс. объектах проводится косметический ремонт. За каждым объектом ведется строгий контроль.
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