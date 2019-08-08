В МИИР ответили на жалобы арысцев о качестве ремонта поврежденных домов

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Арысь. 7 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК ответили на жалобы арысцев о качестве ремонта поврежденных домов, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что жители Арыси недовольны ремонтом своих домов. Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о процедуре ремонтных работ и заверил, что ни одна семья в городе не останется без внимания.

Мы просим жителей города не переживать по вопросу проведения работ. Ни одно должностное лицо не покинет город, не завершив работы. Мы находимся с вами рядом все это время, ежедневно ведётся осмотр каждого из 17 секторов", - отметил вице-министр.

Сейчас в городе работают более 7 тыс. строителей.

Необходимо учесть, что работы ведутся поэтапно, сначала - кровельщики, потом окна меняют, затем - отделочные работы - штукатурка, побелка, покраска. Возможно, что со стороны штабов недостаточно проведена разъяснительная работа и после замены кровли люди думали, что дальше ничего делать не будут. Ни один дом и ни одна семья в Арыси не останется без внимания", - добавил Ускенбаев.

По его данным, на сегодня в более 6,7 тыс. домов в Арыси завершились основные восстановительные работы . На 2,6 тыс. объектах проводится косметический ремонт. За каждым объектом ведется строгий контроль.

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