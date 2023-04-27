В Минэкологии рассказали, сколько грибов и ягод можно будет собрать, не платя налог

Визит посла США, по мнению главы Института Евразийской политики Максима Крамаренко, рассчитан на то, чтобы вбить клин в отношения между Астаной и Москвой

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Семей. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол США в Казахстане посетил Семипалатинский полигон, который был закрыт после распада Советского Союза в 1991 году.





Для казахстанцев это место скорби и место силы одновременно, пишет Sputnik . В свое время он уберег республики СССР от участи Хиросимы и Нагасаки.





Испытания на Семипалатинском полигоне действительно стали трагедией для людей, которые жили рядом с ним. Однако в середине XX никто не представлял, насколько долговременными и серьезными будут последствия ядерных взрывов. При этом в Советском Союзе четко осознавали, насколько разрушительными могут быть атомные бомбы: от одного взрыва в Хиросиме одномоментно погибли 70 тысяч человек. Создать противоядие для американских бомб стало вопросом жизни и смерти всего населения СССР", - пишет агентство.





В 2015 году в США рассекретили план войны с СССР. Он был прост: массовая бомбардировка городов ядерным оружием. В Казахстане под удар попали бы Алматы, Балхаш, Караганда, Костанай, Павлодар, Семей, Уральск и Усть-Каменогорск. Сценарий тотального уничтожения советского населения планировался на 1959 год - если бы холодная война перешла в горячую фазу.





Если бы в СССР не был создан ядерный потенциал сдерживания, то можно с уверенностью предположить, что вашингтонские стратеги привели бы этот план в действие", - уверен Максим Крамаренко.





Именно Семей стал той точкой, которая не дала американцам подчинить весь мир своей ядерной "демократии".





Визит посла США, по мнению главы Института Евразийской политики, рассчитан на то, чтобы вбить клин в отношения между Астаной и Москвой.





И в этом смысле приезд посла США туда выглядит даже драматично. А не только как лицемерие державы, которая первой и единственной нанесла ядерные удары по мирным городам", - считает Крамаренко.





Для справки:





Семипалатинский испытательный полигон был основан в 1947 году посреди степи в Восточном Казахстане. 29 августа 1949 года Советский Союз провел первое ядерное испытание. За 40 лет было произведено 456 ядерных взрывов в Семипалатинске: 116 надземных и 340 подземных.





После распада Советского Союза в 1991 году, испытания прекратились. Первый президент страны Нурсултан Назарбаев объявил полигон закрытым, все ядерные эксперименты на нем были отменены. Чтобы должным образом ликвидировать работу полигона, 15 мая 1993 года в Казахстане был создан Национальный ядерный центр (НЯЦ).