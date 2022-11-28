В Министерстве энергетики РК прокомментировали ситуацию на Экибастузской ТЭЦ

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Экибастуз. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов на Экибастузской ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

27 ноября 2022 года на Экибастузской ТЭЦ в 01.30 из-за повреждений на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего остановлены водогрейные котлы №№ 11, 13, 14, 15, также вручную остановлен энергетический котел № 8. Подпитка теплосети порядка 900 тонн/час при норме 400 тонн/час. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 87 градусов, по факту снижена до 51 градуса", - проинформировали в пресс-службе.

Сообщается, что на месте создан оперативный штаб во главе с акимом области с участием всех технических служб, руководства энергопредприятий и представителей Министерства энергетики РК.





В настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится 4 котла, теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные бригады, выявлено 5 дефектов на квартальных сетях, поиск других повреждений продолжается", - отметили в ведомстве.

Ранее Министерством энергетики РК была создана специальная комиссия в составе представителей Комитета атомного и энергетического надзора и контроля и акимата. В период с 9 по 10 августа 2022 года комиссия посетила Экибастузскую ТЭЦ. В ходе посещения были проинспектированы ремонтные работы основного оборудования и готовность несения нагрузки в период низких отрицательных температур.

В ходе посещения станции руководству ТЭЦ было поручено ускорить ремонтные работы. В целом на электростанции установлено 5 энергетических и 5 водогрейных котлов, а также 1 паровая турбина. Комиссия особо отмечала высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Существующий износ самих тепловых труб является основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов", - добавили в ведомстве.

По данным Минэнерго, одной из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, является существующий низкий тариф на тепловую энергию.

При общей протяженности тепловых труб в 342 км ежегодно производится замена порядка только 3-4 км тепловых сетей", - отметили в министерстве.