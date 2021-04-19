В Минобороны РК рассказали, примут ли казахстанские военные участие в параде Победы в Москве

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НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Представитель департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК Виталий Адамович рассказал, поедут ли в этом году казахстанские военнослужащие на парад Победы в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нет. В этом году участие казахстанских военнослужащих в параде на Красной площади не планировалось изначально. В том году, как вы знаете, выезжали наши военнослужащие, когда отмечалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Виталий Адамович.

При этом чествование ветеранов Вооруженных сил пройдет во всех регионах Казахстана с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Если позволит эпидситуация, пройдут торжественные собрания, ветераны будут приглашаться в воинские части, в которых поделятся своим опытом.

7 мая и День Победы в Великой Отечественной войне - это знаменательные события для всех казахстанцев. Соответственно, нами спланирован ряд показов как на республиканских телеканалах, так на YouTube-каналах Министерства обороны и "Жас сарбаз" и в других соцсетях. Мы будем стараться показывать все мероприятия, которые проводятся для чествования ветеранов Вооруженных сил и ветеранов Великой Отечественной войны", - рассказал представитель Минобороны.

Напомним , 14 апреля в Министерстве обороны Республики Казахстан сообщили, что парад в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы не будет проводиться из-за нестабильной эпидобстановки в стране.

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