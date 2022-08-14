В Минобороны сообщили результаты расследования по заявлению военнослужащей

Фото: пресс-сллужба МО РК
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Спецкомиссия, созданная по поручению министра обороны, завершила дополнительное расследование по факту опубликования поста в социальной сети о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащей по контракту Ельчибаевой А.Б. и домогательствах к ней со стороны командира батальона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Комиссия Министерства обороны повторно тщательно изучила высказанные Ельчибаевой А.Б. утверждения и доводы. По результатам детального расследования комиссия констатировала, что "факты", изложенные в заявлении, не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Ранее, 6 мая 2022 года, отделом военной полиции Конаевского гарнизона по письменному обращению бывшей военнослужащей была проведена проверка. Весь личный состав батальона фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц в/ч 54179 в отношении Ельчибаевой А.Б. не подтверждает. По результатам работы новой комиссии и рассмотрения материалов, собранных отделом военной полиции Конаевского гарнизона, а также анализа объяснительных военнослужащих войсковой части 54179, обвинения, предъявляемые гражданкой Ельчибаевой А.Б., также не нашли своего подтверждения", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
В МО РК также отметили, что в ходе несения службы бывшая военнослужащая неоднократно получала замечания от командования батальона, привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части.
3 мая 2022 года решением аттестационной комиссии Ельчибаева А.Б. была уволена из рядов Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки.
Сообщаем также, что согласно действующему законодательству РК в случае несогласия Ельчибаевой А.Б. с заключением аттестационной комиссии она имеет право обратиться в судебные органы", - добавили в Минобороны.