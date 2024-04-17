В Минсельхозе рассказали, хватит ли семян на предстоящую посевную

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин в ходе брифинга в СЦК отметил, что в ведомство начали поступать сообщения о подтоплениях на зерноскладах, где фермеры хранили семена для предстоящей посевной кампании.





Олжас Тлебалдин подчеркнул, что у нацкомпании "Продкорпорация", а также у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для грядущей посевной кампании.





Продкорпорация готова обеспечить пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей. В случае потребности в семенах аграриям также необходимо обращаться по номерам горячей линии Министерства сельского хозяйства РК", - сообщил представитель МСХ.





В регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 112, 5 тыс. голов сельскохозяйственных животных. Данные по павшему поголовью постоянно обновляются, на сегодняшний день подтверждено 7035 голов, большая часть из которых - это мелкий рогатый скот.





В регионах, где ситуация по паводкам стабилизируется, начали возмещение ущерба владельцам павших сельхозживотных. В частности, в Карагандинской области ущерб по сельхозживотным полностью возмещен. В Костанайской области эта работа начата и на сегодняшний день произведены выплаты по 268 головам сельхозживотных, по другим заявкам работа продолжается", - сказал Олжас Тлебалдин.