03.04.2024, 18:02 25421
В Минтранспорта заявили о завершении процедуры отделения FlyArystan от Air Astana
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах сената заявил о завершении процедуры отделения авиакомпании FlyArystan от группы компаний Air Astana.
Вчера FlyArystan получил отдельный сертификат эксплуатанта. Соответственно, он уже является отдельной самостоятельной компанией", - цитирует zakon.kz Ластаева.
Однако, по его словам, компания остается стопроцентной "дочкой" Air Astana, сообщает sputnik.kz.
Было создано отдельное юридическое лицо, а теперь - получен сертификат эксплуатанта, что дает право FlyArystan называться авиакомпанией", - добавил вице-министр.
Ранее сообщалось, что казахстанцы массово жалуются на авиакомпании Scat, Air Astana и Bek Air.
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03.04.2024, 20:16 20986
Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта - Антикор
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе под руководством председателя Агентства Асхата Жумагали прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, сообщает пресс-служба Антикора.
Темой обсуждения стали результаты проведенного внешнего анализа, который показал наличие серьезных коррупционных рисков и факторов, приводящих к нерациональному и неэффективному расходованию госсредств, выделяемых на развитие спорта в стране.
Агентством с начала года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта.
Масштабы коррупции внутри профильного министерства привели к тому, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются бывшие вице-министр, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, руководитель Дирекции развития спорта и другие должностные лица.
Вопросам укрепления здоровья нации и развитию массового, особенно детского спорта особое внимание уделяется главой государства. Только за последние 6 лет бюджет в этой отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. Однако, рейтинг Казахстана в мировом спорте снижается.
Наблюдается дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений", на который уходит 90% бюджета этой отрасли, и "массового" спорта.
Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем. Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование" - отметил на совещании председатель Агентства.
По итогам анализа Агентством в адрес отраслевого министерства внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.
Напомним, Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры по фактам хищения в рамках программы "АртСпорт". По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы похитил в общей сумме 57 млн тенге бюджетных средств.
03.04.2024, 19:27 21651
"Бипэк Авто" вернет государству почти 170 га земель гослесфонда
Расторгнуты 13 договоров долгосрочного лесопользования
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Усть-Каменогорск. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным прокуратуры ВКО, компания "Бипэк Авто" систематически нарушала правила лесопользования, сообщает YK-news.kz.
По результатам проверки специализированной природоохранной прокуратуры установлено, что лесопользователь AO "Бипэк Авто Казахстан" допускает систематические нарушения правил лесопользования на участках лесного фонда общей площадью 150,7 гектара. Кроме того, АО незаконно, без согласования с уполномоченным органом, возвело строения на участках площадью 19 гектаров", - говорится в сообщении прокуратуры.
Лесопользователем игнорировались требования правил пожарной безопасности, хозяйственная деятельность велась без получения лесного билета.
По решению суда расторгнуты 13 договоров долгосрочного лесопользования на земельные участки гослесфонда площадью 169,7 гектара", - добавили в прокуратуре.
В надзорном органе уточнили, что участки находятся в Глубоковском районе, где расположен курорт "Нуртау".
03.04.2024, 17:30 28546
Сагинтаев доложил Токаеву о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК
Токаев поздравил Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК
Фото: Акорда
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК и перспективах дальнейшего развития, а также о состоянии взаимодействия Казахстана с ЕЭК", - проинформировали в пресс-службе.
На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с разработкой плана мероприятий по реализации декларации "Евразийский экономический путь" до 2030 и 2045 годов и подготовкой к юбилейному заседанию Высшего Евразийского экономического совета в мае 2024 года в Москве.
Кроме того, в ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии ЕЭК.
Ранее новый глава Высшей аудиторской палаты доложил Токаеву о планах ведомства на 2024 год.
03.04.2024, 12:40 39701
Повышение тарифов на электроэнергию объяснили в Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр энергетики Алмасадам Саткалиев объяснил повышение тарифов на электроэнергию, передает корреспондент агентства.
Ранее были предприняты необходимые меры экстренного характера, которые были направлены на проведение необходимых ремонтов при подготовке к зиме и доведение уровня зарплат до среднеотраслевого. И то по некоторым отраслям мы еще не достигли нужного уровня оплаты труда именно производственного персонала", - сообщил глава Минэнерго.
Алмасадам Саткалиев также заверил, что резкого скачка цен не ожидается.
Для граждан РК резкого роста однозначно не будет. Не стоит ожидать существенных скачков, то есть это повышение будет происходить в рамках установленного Минэкономики коридора инфляции. Достижение необходимого уровня будет происходить поэтапно, в соответствии с планами правительства", - уточнил министр.
По его словам, процент дальнейшего увеличения тарифов зависит от количества заявок от энергопредприятий на проведение ремонтных работ.
Напомним, в целом средний чек на комуслуги, по словам министра, увеличится на 20%. В стране также планируют внедрить нормы потребления коммунальных ресурсов. В ноябре прошлого года сообщалось, что казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
03.04.2024, 12:22 39461
Токаев заявил об усилении угрозы международного терроризма
Фото: Акорда
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с секретарями советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.
Он напомнил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому Казахстан придает повышенное внимание, и подчеркнул актуальность данных встреч с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС.
За прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов. Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма", - заявил Токаев.
В пример он привел унесший жизни многих мирных людей теракт в Московской области, который показал, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия.
Главное - сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры. Требуется обеспечить безопасность наших граждан и дать достойный отпор террористической угрозе", - подчеркнул лидер Казахстана.
Он напомнил, что Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять "трем силам зла".
Эти угрозы сейчас не просто остаются актуальными, но и трансформируются, обретая новую остроту. От нас, в свою очередь, нужны более системные и решительные ответные действия. Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие "трем силам зла", а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС", - заявил Токаев.
Он предложил секретарям ШОС принять программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы, а также антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и программу действий по ее реализации.
Наша организация должна показать пример согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", - подчеркнул Токаев.
Также, по его мнению, повышенное внимание следует уделять развитию ситуации в Афганистане: продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации.
Серьезным фактором подрыва безопасности остается конфликт на Ближнем Востоке. Его трагические последствия ощутили на себе мирные жители. Нанесен непоправимый урон региональной стабильности. Для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. В целом, можно констатировать, что международная напряженность все же сохраняется. Твердо уверен, что наша организация, представляющая половину населения планеты, способна предложить формулу безопасного и справедливого мира", - отметил президент.
По его словам, вопросы противодействия международному терроризму стоят отдельным блоком.
Здесь мы должны проявить политическую волю, быть вместе и, самое главное, действовать эффективно. Что касается Казахстана, будьте уверены, что мы будем вносить свой посильный вклад в это благородное дело. Поэтому я с большой надеждой смотрю на предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане", - заявил лидер Казахстана.
В числе других важных проблем наряду с конфликтами и активизацией терроризма, он назвал климатический кризис, обострение вызовов продовольственной, водной, транспортной и энергетической безопасности, и отметил, что ШОС необходимо актуализировать свои подходы к современным вызовам и угрозам.
Необходимо реализовать потенциал организации как действенного инструмента региональной и международной безопасности. Большое значение для достижения этой цели имеют встречи секретарей советов безопасности. Именно вы координируете различные направления национальной безопасности. Сейчас крайне важен целостный, интегральный подход к противодействию вызовам и угрозам", - сказал Токаев.
В завершение он пожелал участникам встречи плодотворной работы во благо обеспечения безопасности на пространстве ШОС и укрепления "шанхайского духа".
03.04.2024, 11:35 42946
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной общественного деятеля Омирбека Байгелди
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, первого председателя сената парламента академика Омирбека Байгелди, сообщает Акорда.
Омирбек Байгелдиулы был выдающейся личностью, стоявшим у истоков обретения суверенитета нашей страной, гражданином, отдававшим все свои силы во благо развития нашей Родины. Он внес большой вклад в становление парламента Республики Казахстан. Благодаря своему богатому жизненному опыту и исключительным человеческим качествам он снискал уважение в обществе. Имя и светлый образ Омирбека Байгелдиулы, который оставил яркий след в истории страны, навсегда останутся в нашей памяти", - говорится в телеграмме.
Напомним, сегодня в Астане скончался видный государственный и политический деятель Байгелди Омирбек, сообщает пресс-служба сената.
Омирбек Байгелди родился в 1939 году в селе Кзыл-Октябрь Джамбулской области. Байгелди был председателем Джамбулского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, советником президента Республики Казахстан. Также он был депутатом сената парламента Республики Казахстан первого, второго, третьего и четвертого созывов.
03.04.2024, 11:10 44131
Президент Казахстана назначил представителей в Тюркском инвестиционном фонде
Фото: Акорда
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 1 апреля 2024 года "О представителях Республики Казахстан в Тюркском инвестиционном фонде".
Согласно документу, представителями Республики Казахстан в совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда назначены:
- управляющим - заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров;
- заместителем управляющего - вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Напомним, в прошлом году парламент РК ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
По данным сената, целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
03.04.2024, 08:50 37361
Актюбинское водохранилище наполнено на 89%
Фото: gov.kz
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Актобе. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Актюбинское водохранилище, вмещающее 245 млн кубометров воды, наполнено на 89%, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
С 27 марта по 2 апреля из водохранилища было сброшено 246 млн кубометров воды. В секунду из Актюбинского водохранилища сбрасывается 500 кубометров воды", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщили в МЧС РК, в результате увеличенного притока воды в Саздинском водохранилище производится увеличенный сброс воды, который увеличивает уровень воды в реках Сазды и Жинишке. При этом есть возможность поднятия уровня воды в реках.
Спасателями ДЧС заблаговременно производится эвакуация граждан из близлежащих сел. На данный момент эвакуировано 25 человек из них 9 детей", - отметили в МЧС.
Кроме того, по данным министерства, продолжаются противопаводковые работы в других регионах республики.
В Уральске в связи с поднятием воды свыше критического уровня на реках Деркул и Шаган происходит подтопление некоторых жилых и дачных домов. МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места. В случае необходимости оказания вам помощи обращаться по телефону 112", - сообщили в ведомстве.
В "КазАвтоЖоле" сообщили, что на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на двух участках общей протяженностью 109 метров в Акмолинской и Костанайской областях.
Ограничение движения распространяется на 4 автодороги республиканского значения в 4 областях (Актобе, Караганды, Костанай, Павлодар) на протяженности 196 километров", - отметили в компании.
Как сообщалось ранее, в зоне подтопления в Казахстане остаются пять областей. Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В период паводка эвакуировано более 15 тыс. человек.
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Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?