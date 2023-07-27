Казахстанцы массово жалуются на авиакомпании Scat, Air Astana и Bek Air

Компании игнорируют обращения потребителей и не возвращают деньги за билеты по отмененным рейсам

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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по защите прав потребителей - В Комитете по защите прав потребителей рассказали , как часто и на какие авиакомпании жалуются казахстанцы.





По его данным, за шесть месяцев 2023 года поступило 49 обращений.





Основные причины жалоб пассажиров: задержка и отмена рейсов, невозврат денежных средств за отмену покупки билета и отмену рейса, двойная продажа билетов и непредставление условий при задержке рейсов", - рассказали в комитете.





Там напомнили, что с начала этого года требования к авиаперевозчикам ужесточились, но тем не менее жалобы продолжают поступать.





По данным ведомства, все проблемы приняты в работу в соответствии с законом по защите прав потребителей.





В защиту 10 из них поданы иски в суд.





В основном жалобы поступают на авиакомпании Scat, Air Astana и Bek Air. Увеличилось число жалоб на Fly Arystan, а также имеются жалобы на другие иностранные авиакомпании", - отметила эксперт управления контроля и обеспечения реализации защиты прав потребителей Жансая Дадын.





По ее словам, на сегодняшний день комитет направил 7 исков в отношении АО "Bek Air" на сумму более 144,3 млн тенге по 3428 выкупленным билетам.





Также ведомство инициирует иск в отношении авиакомпании Fly Arystan, чтобы защитить права и законные интересы более десяти потребителей.





Причиной тому служат неоднократные обращения, которые поступают в адрес авиакомпании Fly Arystan. Как правило, пассажиры используют удобные для них виды связи, такие как телефонные звонки в офисы авиакомпании, письменные обращения через аэропорты, а также социальные сети. Все обратившиеся требуют одного - соблюдения своих прав и законных интересов и возврата денежных средств за неиспользованные авиабилеты. Но обращения авиакомпанией проигнорированы и денежные средства не возвращены. Денежные средства по отмененным рейсам также не выплачены", - отмечают в комитете.





Там напомнили, что в конце прошлого года президент Казахстана подписал поправки в закон по вопросам транспорта и недропользования.





С начала 2023 года ужесточились требования к авиаперевозчикам. Теперь с них требуется своевременное информирование пассажиров об изменениях статуса рейса, причинах и новом времени вылета. А в случае если пассажиры вынуждены ожидать свой рейс в воздушной гавани, то авиаперевозчик должен предоставить весь перечень услуг пассажирам", - отметили в ведомстве.





Согласно поправкам при задержке или отмене рейсов по вине авиакомпании предусматривается предоставление питания, прохладительных и горячих напитков, проживание в гостинице, а также транспорта до гостиницы и обратно. А в случае если рейс задерживается на 10 часов и более или отмене рейса, по выбору пассажира оформляется перебронирование на ближайший рейс (с предоставлением услуг) либо полный возврат стоимости билета.





В случае если данные услуги авиаперевозчиком не предоставлены, то согласно статье 567 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность авиакомпаний перед пассажирами.









Ранее сообщалось, что на сотрудников Комитете гражданской авиации заведено дело о бездействии в связи с крушением самолета Bek Air под Алматы в декабре 2019 года.





На борту воздушного судна находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.





За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы осуждены чиновники Талгарского района.



