Права авиапассажиров усилили в Казахстане
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК вводит ряд поправок по усилению прав пассажиров.
В ведомстве напомнили, что 29 декабря 2022 года были внесены соответствующие поправки в закон "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", а также 14 марта 2023 года внесены изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.
Поправки предусматривают:
- Введение понятия "изменение статуса рейса", для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами. Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут.
- Договор воздушной перевозки может быть прекращен по инициативе авиакомпании в случае внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена (ранее данная норма отсутствовала). Данная норма подразумевает собой введение так называемого "черного списка" для деструктивных пассажиров. Авиакомпания имеет право включить пассажира в "черный список" только в том случае, если его действия подпадают под признаки административного либо уголовного правонарушения.
- Обязательное уведомление пассажира о задержке рейса по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты, а также о его правах (данная норма отсутствовала). Ранее уведомление пассажиров велось на добровольной основе, однако отдельные авиакомпании не придерживались такой практики, а в отдельных случаях предоставляли это за платную услугу.
- Помимо информирования о причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета, и (или) о новом маршруте авиакомпании будут обязаны информировать пассажиров также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса, в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна. В этой связи авиационные власти убедительно просят пассажиров при покупке билетов указывать свои контактные данные (сотовый номер и электронный адрес).
- Ответственность авиакомпаний в виде оказания услуг и выплаты штрафа в размере 3 % при любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании, а также административная ответственность в виде штрафа в случае невыплаты штрафа (ранее данная норма отсутствовала). Проведенный анализ показал, что отдельные авиакомпании несвоевременно выплачивают пассажирам компенсации. К сожалению, имелись факты, когда авиакомпании не выплачивали компенсации на протяжении 6-7 месяцев с даты перелета. Данная норма позволит принять меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выплачивают компенсацию за задержку рейса.
- Право на полный возврат средств или перебронирование при изменении статуса рейса свыше 5 часов. Ранее законом предусматривалось, что возврат денежных средств будет осуществлен в полном объеме только в том, случае если задержка рейса составит свыше 10 часов. Однако учитывая и принимая во внимание тот факт, что перевозка после 10 часов ожидания рейса является не актуальной, указанное время сократили до 5 часов.
Комитетом гражданской авиации и авиационной администрацией Казахстана в дальнейшем будет проводиться анализ поступающих обращений и в случае необходимости будут пересматриваться требования законодательства, с учетом международных стандартов и мировой практики", - подчеркнули в МИИР.
Напомним, в минувшем году пассажиры массово жаловались на постоянные задержки рейсов со стороны разных авиакомпаний. Иногда рейсы задерживали на сутки, иногда отменяли совсем. Так, авиакомпанию Air Astana за месяц шесть раз штрафовали за задержку рейсов. А пассажиры авиакомпании SCAT из-за задержки рейса на полчаса оказались заперты в автобусе. В целом, за постоянные нарушения казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 млн тенге.
В этом году, в феврале, из-за задержки рейса пассажиры устроили скандал в аэропорту Астаны.