В Минтруда и соцзащиты населения РК прокомментировали депутатский запрос касательно сбоев в работе системы "Е-халык"

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Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прокомментировали депутатский запрос касательно сбоев в работе системы "Е-халык", передает Kazakhstan Today.

"Информация о том, что система "Е-халык" не интегрирована с базами данных других госорганов не соответствует действительности. Причиной отсутствия сведений по адресам, номерам домов, квартир заключается не в отсутствии интеграции, а в отсутствии сведений в самом адресном регистре, который формируется и актуализируется местными исполнительными органами (управление архитектуры и градостроительства)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минтруда, сведения по составу семьи предоставляются в автоматическом режиме ИС "Регистрация актов гражданского состояния", которую также заполняют МИО (отделы регистрации актов гражданского состояния). К примеру, сведения по детям, рожденным до 13 августа 2007 года, отсутствуют в вышеуказанной системе.

Принимая во внимание, что не все информационные системы госорганов содержат исчерпывающую информацию, министерством было предусмотрено в Правилах оказания АСП оформление письменного запроса сотрудниками центра занятости в соответствующий госорган, а также право заявителя самостоятельно предоставлять документы", - пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день ИС "Е-халык" интегрирована с информационными системами государственных органов, необходимых для назначения адресной социальной помощи:

1) ИС "Адресный регистр";

2) ИС "Регистрация актов гражданского состояния";

3) ГБД "Физические лица";

4) АИС "ОИП" (алименты);

5) ИС "Единое хранилище данных" (сведения о предпринимательской деятельности);

6) ГБД "Регистр недвижимости";

7) ИС МТСЗН (Доходы в виде социальных выплат, оплаты труда).

В режиме оффлайн реализована интеграция с информационными ресурсами:

1) ИС МСХ по животноводству, сельхоз технике, земельным участкам;

2) ИС МОН РК по обучающимся;

3) ИС МЗ РК по социально значимым заболеваниям, беременным женщинам и прикреплению к поликлинике.

"Таким образом, озвученные в депутатском запросе примеры и доводы, касательно отсутствия интеграции и сбоев в работе ИС "Е-халык", являются некорректными и несостоятельными. На сегодняшний день система полностью работоспособна, через нее в рабочем порядке осуществляется прием заявлений. При наличии полных сведений в базах данных госорганов назначение АСП осуществляется по одному документу, удостоверяющему личность", - проинформировали в пресс-службе.

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