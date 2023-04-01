В Минтруда назвали фейком информацию о перерасчете пенсий

Фото: exclusive.kz

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Процедуру получения пособия для матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа" или "Күміс алқа", полностью автоматизировали, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.





Ранее при назначении пособия в проактивном формате участвовали сотрудники НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан" и территориальных департаментов МТСЗН, и это занимало 7 рабочих дней. Теперь при получении данной услуги в проактивном формате назначение пособия проводится посредством информационной системы, благодаря чему срок оказания услуги сократился до 1 рабочего дня", - сообщили в ведомстве.





Если женщина имеет подвеску, соответствующие сведения автоматически поступают в информационную систему МТСЗН. Далее система направляет SMS-сообщение человеку c номера 1414 для получения согласия на назначение пособия в проактивном формате. В случае положительного ответа на SMS-сообщение система принимает решение о назначении пособия автоматически, без участия человека.





Данный подход будет внедряться МТСЗН и по другим государственным услугам, пообещали в министерстве.





Напомним, в Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23 лет. Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска "Күміс алқа", а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской "Алтын алқа".





Пособие для семей, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет, назначают независимо от доходов семьи в размере:





на четверых детей - 16,03 МРП или 46 760 тенге;

на пятерых детей - 20,04 МРП или 58 457 тенге;

на шестерых детей - 24,05 МРП или 70 154 тенге;

на семерых детей - 28,06 МРП или 81 852 тенге;

на восьмерых и более детей - 28,06 МРП, или 81 852 тенге плюс по 4 МРП за каждого последующего после седьмого ребенка.





Женщинам, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" первой и второй степени, ежемесячно выплачивается государственное пособие в размере 6,4 МРП (22 080 тенге).