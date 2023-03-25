24.03.2023, 10:04 5076
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 168,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 380,6 млрд тенге.
По состоянию на 1 марта 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 295 тысяч человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2023 года составил 120 992 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 089 тенге, базовой пенсии - 37 903 тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Ранее сообщалось будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин.
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17.03.2023, 09:46 32696
В Казахстане банки начали выплачивать компенсации по депозитам
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 16 марта 2023 года средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня, сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
АО "Фонд проблемных кредитов" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" перечислили деньги в банки. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 млрд тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило 2 млн 615 тысяч 772 человека", - проинформировали в фонде.
Согласно правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.
Напомним, вкладчики казахстанских банков, у которых имеются депозиты в тенге, открытые до 23 февраля 2022 года, могли подать заявку на получение компенсации от государства в размере 10%. Заявления на выплату компенсации можно было подать до 10 февраля. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке.
17.03.2023, 08:45 33736
Комитет госдоходов опубликует реестр лиц, получающих иностранное финансирование
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов прокомментировал введение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников.
Ранее, с 2018 года, Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчетности в органы государственных доходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. (п.п. 1 п. 1 ст. 29 Налогового кодекса). В 2022 году внесены поправки в статью 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своем интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников", - сообщили в КГД.
В комитете отметили, что данная поправка в целом направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям.
Указанный реестр будет размещен по итогам I полугодия 2023 года после предоставления соответствующей отчетности", - уточнили в ведомстве.
16.03.2023, 13:20 42156
Глава Нацбанка прокомментировал слухи о девальвации тенге после выборов
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената председатель Национального бака Казахстана Галымжан Пирматов прокомментировал слухи о девальвации тенге после выборов, передает корреспондент агентства.
Еще раз: мы открыто коммуницируем все наши действия на валютном рынке. Не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты Национального фонда, операции по валюте в других фондах, которыми мы управляем. Самый крупный - это ЕНПФ. Мы это будем продолжать делать, поэтому эти все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности", - заявил Галымжан Пирматов.
Ранее в Нацбанке Казахстана прокомментировали ситуацию на валютном рынке.
16.03.2023, 12:38 43121
В Нацбанке Казахстана прокомментировали ситуацию на валютном рынке
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Как ситуация на мировых финансовых рынках сказывается на валютном рынке Казахстана, рассказали в Национальном банке РК.
Напомним, 10-12 марта было объявлено о закрытии двух банков США, обслуживавших технологический сектор: Silicon Valley Bank и Signature Bank. На мировых финансовых рынках наблюдается всплеск волатильности и снижение интереса инвесторов к риску, вызванное опасениями по поводу банковского сектора в США и еврозоне.
Риски влияния локального кризиса в США на банки еврозоны привели к падению стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse. ЦБ Швейцарии объявил о решении предоставить экстренную ликвидность банку в целях восстановления доверия на рынке.
В последние дни глобальные события находят отражение на внутреннем валютном рынке. Наблюдается повышение волатильности и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США, которое осложняется падением цен на нефть до уровней 73-74 доллара за баррель. Вместе с тем влияние локальных кризисов у банков США и еврозоны на финансовый рынок Казахстана является ограниченным. С учетом сохраняющегося профицита ликвидности в банковской системе достаточно", - сообщили в Нацбанке.
Отмечается, что Национальный банк сохраняет за собой право проведения валютных интервенций для сохранения ликвидности на валютном рынке и сглаживания резких колебаний обменного курса.
Это поддержит механизмы рыночного курсообразования, не ограничивая разумную волатильность тенге. В случае необходимости такие интервенции будут произведены", - добавили в Нацбанке.
Дополнено 16.03.2023, 14.40
Также в кулуарах сената председатель Национального бака Казахстана Галымжан Пирматов отметил, что курс тенге к другим валютам формируется на основании спроса и предложения на рынке.
А на спрос и предложение влияют разные факторы. Понятно, вот, последнее время мы видим, что курс менялся (…) на то есть причины. Вот вы видите в США два банка как бы потерпели проблемы в связи с тем, что депозиторы снимали деньги, в Швейцарии один очень крупный банк имеет сложности. Мы думаем, что эти причины каким-то образом тоже могут повлиять (…) но мы пока не видим никаких причин для беспокойства”, - заявил Галымжан Пирматов.
Ранее сообщалось, что курс доллара резко вырос в Казахстане. На сегодняшний день $1 = 464,8 тенге.
Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США.
15.03.2023, 14:01 49381
Курс доллара резко вырос в Казахстане
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара снова поднялся в Казахстане, в обменниках доллары продают по 469 тенге принимают по 463 тенге.
По данным сайта kurs.kz, в Алматы доллары продают по 469 тенге, принимают по 463 тенге, в Астане стоимость доллара в некоторых обменниках достигает 470 тенге.
Официальный курс Нацбанка на сегодня - 458,22 тенге за доллар.
Российский рубль по сравнению с прошлой неделей также поднялся в цене. Если в прошлую среду и четверг он стоил 5,9 тенге, то сегодня в обменниках за рубль берут уже в среднем от 6,17 тенге до 6,25 тенге.
В начале марта курс доллара составлял около 431 тенге.
Напомним, в феврале тенге укрепился на 3,2%. В начале марта в Минфине заявили, что ожидают снижение цен из-за падения доллара.
01.03.2023, 14:22 92946
КФГД утвердил ставки по депозитам на апрель
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки вознаграждения на апрель текущего года, сообщает пресс-служба фонда.
Предельные ставки по депозитам в тенге на апрель 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне мартовских значений. Такое решение было принято Казахстанским фондом гарантирования депозитов ввиду сохранения 27 февраля 2023 года Национальным банком базовой ставки", - отметили в фонде.
Там напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации. Поэтому их ставки могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
Напомним, в феврале Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. При этом главный финрегулятор страны сообщил, что в среднесрочной перспективе инфляция может быть снижена к концу года до 9-12%, в 2024 году - до 6-8%, в 2025 году - до 4-6%. Пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года.
В феврале инфляция составила 1,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, платные услуги - на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,8%, сообщили в Бюро национальной статистики.
21.02.2023, 17:36 119386
Снизить госпошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним предлагают сенаторы
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты комитета по финансам и бюджету на расширенном заседании обсудили законопроект "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".
Законопроектом устанавливается ставка госпошлины при обращении в суд должника - физического лица в размере 0,3 МРП и предусматривается приостановление начисления пени при обращении в суд для применения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства физического лица и возобновление его при отрицательном решении суда", - сообщается на сайте верхней палаты.
Также документом предлагается снизить государственную пошлину за выдачу паспорта несовершеннолетним с 8 МРП до 4 МРП.
Кроме того, законопроектом предполагается введение платы за пользование объектами растительного мира на всех категориях земель, за исключением земель государственного лесного фонда и земель особо охраняемых природных территорий.
Ранее мажилисмены предложили повысить размер государственной пошлины за повторную выдачу утерянного удостоверения личности. Если в настоящее время пошлина за выдачу удостоверения личности составляет 0,2 МРП, а за выдачу паспорта - 8 МРП, то в новом Налоговом кодексе депутаты предлагают ввести градацию по количеству страниц для паспортов и по количеству получаемых в течение года удостоверений личности.
Что касается удостоверения личности, то при замене документа более двух раз за год его получение будет стоить 1 МРП, или 3450 тенге.
В пояснении к документу депутаты подчеркнули, что в год в Казахстане утерянные удостоверения личности восстанавливают около 335 тысяч человек, паспорта - 15,6 тысячи. Из них около 8 тысяч граждан теряют документы чаще двух раз в год.
16.02.2023, 16:26 142426
Международные финорганизации за 15 лет профинансировали в Евразийском регионе проекты на 90 млрд долларов
Наибольший объем одобренного финансирования пришелся на инвестиционные кредиты
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 15 лет международные финансовые организации и агентства по развитию реализовали в Евразийском регионе более 3800 операций суверенного финансирования на сумму 90 млрд долларов, сообщает пресс-служба Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
В фонде подчеркнули, что аналитика по финансированию формируется на основе разносторонних сведений из открытых источников, включая официальные сайты международных финансовых организаций (МФО), их отчетность и другую первичную информацию.
Методология сбора позволяет собирать данные по широкому спектру суверенного финансирования: стабилизационные кредиты, инвестиционные кредиты, гранты и проекты технического содействия. Фокус сугубо на суверенном финансировании в Евразийском регионе и охват проектов технического содействия и грантов отличает SFD от иных существующих баз данных", - пояснили в пресс-службе.
Авторами документа идентифицировано более 3800 операций суверенного финансирования в странах на горизонте с 2008-2022 годы на сумму порядка 90 млрд долларов.
Наиболее значительные объемы одобренного суверенного финансирования наблюдались в 2009 году (8,6 млрд долларов), 2015 году (8,7 млрд долларов) и в 2020 году (10,9 млрд долларов), что можно объяснить антикризисными мерами, предпринятыми для устранения последствий глобального (2009), а затем и регионального кризиса, затронувшего экономику стран в 2015 году, и кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году.
Наибольший объем одобренного финансирования пришелся на инвестиционные кредиты. К ним относятся проекты в таких ключевых секторах, как энергетическая и продовольственная безопасность, развитие инфраструктуры, здравоохранение, цифровизация и так далее", - отмечается в публикации.
По объему одобренного финансирования лидирующие позиции занимают ВБ, АБР, МВФ и ЕФСР - на их долю приходится почти 80% от общего объема за анализируемый период.
Узбекистан занимает лидирующие позиции среди всех стран как по объему одобренного финансирования (20,9 млрд долларов, или 23,1% от совокупного объема), так и по количеству операций.
В течение 2022 года SFD была представлена в министерствах финансов Российской Федерации, Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Беларусь, а также на донорских комитетах. Инициатива была поддержана министерствами финансов стран - участниц ЕФСР. С государственными органами ведется работа по информационному обмену на основе базы SFD.
ЕФСР открыт для сотрудничества с МФО, национальными органами власти, экспертным и научным сообществом по вопросу развития базы данных для различных прикладных и научных целей.
В рабочем документе ЕФСР представлена методология построения базы данных суверенного финансирования (SFD), а также проведен количественный и качественный анализ операций суверенного финансирования в 11 странах региона с 2008 по 2022 годы. Подробнее с содержанием рабочего документа можно ознакомиться здесь.
Для справки:
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) учрежден 9 июня 2009 года Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР является содействие государствам-участникам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе.
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