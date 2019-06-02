В Минтруда назвали самые востребованные профессии

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана на основе приоритетов государственных программ и прогноза кадровой потребности до 2025 года разработан перечень 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий, передает Kazakhstan Today.

Перечень профессий составлен в рамках исполнения поручения Елбасы по разработке программы "Жас маман". В него вошли 35 востребованных профессий, где требуется высшее образование, и 65, где требуется техническое и профессиональное образование, куда были включены также 10 новых профессий, в том числе IT-специалисты, инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности, по системам межмашинного обучения, по возобновляемым источникам энергии, по аддитивным технологиям производства, архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства, беспилотных авиационных систем и графические и мультимедийные дизайнеры, которые востребованы в период автоматизации производства.

Как отметили в ведомстве, отбор профессий основан на использовании трех параметров.

По первому параметру учтены основные приоритеты стратегических, государственных и отраслевых программ, реализуемых в Республике Казахстан. В том числе Стратегический план развития РК до 2025 года, Государственная программа индустриально-инновационного развития РК, Государственная программа "Цифровой Казахстан", программы развития транспортной инфраструктуры "Нурлы Жол", строительства "Нурлы жер", обрабатывающей промышленности в рамках развития "Экономики простых вещей" и других.

В рамках второго параметра из порядка 1300 профессий, представленных на рынке труда РК, в соответствии с Национальным классификатором занятий, выявлены более трехсот индустриальных и сервисных профессий.

В основу третьего параметра легли результаты прогноза потребности в кадрах до 2025 года Минтруда, а также анализа порядка 700 анкет работодателей, опрошенных совместными усилиями Министерства образования и науки РК, НПП "Атамекен" и учебных заведений.

Перечень востребованных сервисных и индустриальных профессий станет основой для модернизации МОН РК 200 учебных заведений в рамках программы "Жас маман".

1. Инженеры по компьютерному аппаратному обеспечению и инженеры-электроники

2. Инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности

3. Инженеры по аддитивным технологиям производства

4. Инженеры по системам межмашинного обучения

5. Архитекторы программного обеспечения и системные аналитики

6. Разработчики и тестировщики программного обеспечения, Web- и мультимедийных приложений

7. Администраторы и аналитики баз данных

8. Сетевые, системные администраторы и администраторы серверов

9. Инженеры по телекоммуникациям и телерадиовещанию

10. Производственные инженеры-технологи и их помощники

11. Инженеры-механики и их помощники

12. Инженеры-химики и их помощники

13. Инженеры-электрики и инженеры-энергетики

14. Инженеры по возобновляемым источникам энергии

15. Геологи

16. Горные инженеры, металлурги, инженеры-нефтяники и их помощники

17. Инженеры-строители и их помощники

18. Геодезисты и картографы, инженеры по кадастру и землеустройству

19. Промышленные и строительные инспекторы

20. Архитекторы зданий и сооружений

21. Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции

22. Проектировщики-градостроители

23. Графические и мультимедийные дизайнеры

24. Архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства

25. Инженеры по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности

26. Специалисты-профессионалы по логистике

27. Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров

28. Экологи, инженеры по бережливому производству и защите окружающей среды и их помощники

29. Супервайзеры (бригадиры) над строителями

30. Бетоноотделочники, шлифовальщики, опалубщики, цементаторы и прочие бетонщики

31. Строительные маляры

32. Штукатуры

33. Плотники и столяры

34. Каменщики

35. Обработчики камня и камнетесы

36. Рабочие по техническому обслуживанию зданий и сооружений и очистке фасадов

37. Операторы оборудования по переработке химического сырья и производству химической продукции

38. Арматурщики и облицовщики

39. Кровельщики

40. Настильщики полов и плиточники

41. Строители-монтажники

42. Сантехники и трубопроводчики

43. Монтажники, сборщики и изготовители металлоконструкций

44. Операторы кранов, подъемников, автопогрузчиков и прочего подъемного оборудования

45. Операторы бетононасосов, бетономешалок и оборудования по производству продукции из цемента, камня и других минеральных материалов

46. Формовщики и стерженщики

47. Краснодеревщики и мебельщики

48. Дизайнеры интерьера и декораторы

49. Операторы, слесари и ремонтники инфраструктуры "умного дома"

50. Слесари сельскохозяйственного оборудования

51. Слесари промышленного оборудования

52. Трактористы, операторы комбайнов и прочего сельскохозяйственного оборудования

53. Авто- (мото-) слесари и ремонтники

54. Изготовители мясных и рыбных полуфабрикатов, продуктов питания и забойщики

55. Швеи и вышивальщицы

56. Изготовители лекал и закройщики

57. Пекари и кондитеры

58. Маслоделы, сыроделы и прочие изготовители молочных продуктов питания

59. Шеф-повара и повара

60. Супервайзеры (бригадиры) над рабочими, изготавливающими продукты питания из сырья сельского и рыбного хозяйства

61. Операторы оборудования по производству фармацевтических и гигиенических продуктов

62. Операторы оборудования по добыче сырой нефти и природного газа

63. Электромонтеры

64. Электромеханики

65. Супервайзеры (бригадиры) над операторами производственного стационарного оборудования

66. Машинисты буровых установок (бурильщики)

67. Операторы бойлеров, паровых машин и котельных установок

68. Операторы нефте-, газоочистных и перерабатывающих установок

69. Техники по телерадиовещанию

70. Аудио-, видеооператоры и монтажеры

71. Операторы прачечных машин, химической чистки и оборудования по производству текстильной, меховой и кожаной продукции

72. Монтажники и ремонтники по телекоммуникациям

73. Сборщики электронного оборудования

74. Операторы, слесари и ремонтники систем межмашинного взаимодействия

75. Операторы, слесари и ремонтники инфраструктуры аддитивного производства

76. Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов

77. Механики и монтажники кондиционеров и холодильных установок

78. Супервайзеры (бригадиры) над рабочими по металлообработке, слесарями и ремонтниками по обслуживанию оборудования

79. Слесари и ремонтники подвижного состава

80. Операторы, слесари и ремонтники беспилотных авиационных систем

81. Сварщики и газорезчики

82. Слесари и ремонтники летательных аппаратов

83. Горнорабочие, шахтеры

84. Операторы горных машин

85. Рабочие по геологоразведочным и топографо-геодезическим работам

86. Операторы насосных установок

87. Операторы бульдозеров, землеройных, траншейных и горнопроходческих машин

88. Электрики

89. Электромонтажники

90. Техники-электрики

91. Операторы, слесари и ремонтники систем и сетей возобновляемых источников энергии

92. Операторы оборудования по обработке и обогащению руды и горных пород

93. Операторы оборудования по отжигу, плавлению и литью металла

94. Монтажники, монтеры, слесари и ремонтники электронного оборудования

95. Супервайзеры (бригадиры) над сборщиками и испытателями механических, электрических и электронных изделий

96. Операторы оборудования по обработке металлических изделий

97. Техники-механики

98. Техники по компьютерному аппаратному обеспечению

99. Специалисты техники по компьютерам

100. Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции, ремесленное дело.

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