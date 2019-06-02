Система Orphus

В Минтруда назвали самые востребованные профессии

01.06.2019, 10:28 8992
Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана на основе приоритетов государственных программ и прогноза кадровой потребности до 2025 года разработан перечень 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий, передает Kazakhstan Today.
 
Перечень профессий составлен в рамках исполнения поручения Елбасы по разработке программы "Жас маман". В него вошли 35 востребованных профессий, где требуется высшее образование, и 65, где требуется техническое и профессиональное образование, куда были включены также 10 новых профессий, в том числе IT-специалисты, инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности, по системам межмашинного обучения, по возобновляемым источникам энергии, по аддитивным технологиям производства, архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства, беспилотных авиационных систем и графические и мультимедийные дизайнеры, которые востребованы в период автоматизации производства.
 
Как отметили в ведомстве, отбор профессий основан на использовании трех параметров.
 
По первому параметру учтены основные приоритеты стратегических, государственных и отраслевых программ, реализуемых в Республике Казахстан. В том числе Стратегический план развития РК до 2025 года, Государственная программа индустриально-инновационного развития РК, Государственная программа "Цифровой Казахстан", программы развития транспортной инфраструктуры "Нурлы Жол", строительства "Нурлы жер", обрабатывающей промышленности в рамках развития "Экономики простых вещей" и других.
 
В рамках второго параметра из порядка 1300 профессий, представленных на рынке труда РК, в соответствии с Национальным классификатором занятий, выявлены более трехсот индустриальных и сервисных профессий.
 
В основу третьего параметра легли результаты прогноза потребности в кадрах до 2025 года Минтруда, а также анализа порядка 700 анкет работодателей, опрошенных совместными усилиями Министерства образования и науки РК, НПП "Атамекен" и учебных заведений.
 
Перечень востребованных сервисных и индустриальных профессий станет основой для модернизации МОН РК 200 учебных заведений в рамках программы "Жас маман".
 
1. Инженеры по компьютерному аппаратному обеспечению и инженеры-электроники
 
2. Инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности
 
3. Инженеры по аддитивным технологиям производства
 
4. Инженеры по системам межмашинного обучения
 
5. Архитекторы программного обеспечения и системные аналитики
 
6. Разработчики и тестировщики программного обеспечения, Web- и мультимедийных приложений
 
7. Администраторы и аналитики баз данных
 
8. Сетевые, системные администраторы и администраторы серверов
 
9. Инженеры по телекоммуникациям и телерадиовещанию
 
10. Производственные инженеры-технологи и их помощники
 
11. Инженеры-механики и их помощники
 
12. Инженеры-химики и их помощники
 
13. Инженеры-электрики и инженеры-энергетики
 
14. Инженеры по возобновляемым источникам энергии
 
15. Геологи
 
16. Горные инженеры, металлурги, инженеры-нефтяники и их помощники
 
17. Инженеры-строители и их помощники
 
18. Геодезисты и картографы, инженеры по кадастру и землеустройству
 
19. Промышленные и строительные инспекторы
 
20. Архитекторы зданий и сооружений
 
21. Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции
 
22. Проектировщики-градостроители
 
23. Графические и мультимедийные дизайнеры
 
24. Архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства
 
25. Инженеры по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности
 
26. Специалисты-профессионалы по логистике
 
27. Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров
 
28. Экологи, инженеры по бережливому производству и защите окружающей среды и их помощники
 
29. Супервайзеры (бригадиры) над строителями
 
30. Бетоноотделочники, шлифовальщики, опалубщики, цементаторы и прочие бетонщики
 
31. Строительные маляры
 
32. Штукатуры
 
33. Плотники и столяры
 
34. Каменщики
 
35. Обработчики камня и камнетесы
 
36. Рабочие по техническому обслуживанию зданий и сооружений и очистке фасадов
 
37. Операторы оборудования по переработке химического сырья и производству химической продукции
 
38. Арматурщики и облицовщики
 
39. Кровельщики
 
40. Настильщики полов и плиточники
 
41. Строители-монтажники 
 
42. Сантехники и трубопроводчики
 
43. Монтажники, сборщики и изготовители металлоконструкций
 
44. Операторы кранов, подъемников, автопогрузчиков и прочего подъемного оборудования
 
45. Операторы бетононасосов, бетономешалок и оборудования по производству продукции из цемента, камня и других минеральных материалов
 
46. Формовщики и стерженщики
 
47. Краснодеревщики и мебельщики
 
48. Дизайнеры интерьера и декораторы
 
49. Операторы, слесари и ремонтники инфраструктуры "умного дома"
 
50. Слесари сельскохозяйственного оборудования
 
51. Слесари промышленного оборудования
 
52. Трактористы, операторы комбайнов и прочего сельскохозяйственного оборудования
 
53. Авто- (мото-) слесари и ремонтники
 
54. Изготовители мясных и рыбных полуфабрикатов, продуктов питания и забойщики
 
55. Швеи и вышивальщицы
 
56. Изготовители лекал и закройщики
 
57. Пекари и кондитеры
 
58. Маслоделы, сыроделы и прочие изготовители молочных продуктов питания
 
59. Шеф-повара и повара
 
60. Супервайзеры (бригадиры) над рабочими, изготавливающими продукты питания из сырья сельского и рыбного хозяйства
 
61. Операторы оборудования по производству фармацевтических и гигиенических продуктов
 
62. Операторы оборудования по добыче сырой нефти и природного газа
 
63. Электромонтеры
 
64. Электромеханики
 
65. Супервайзеры (бригадиры) над операторами производственного стационарного оборудования
 
66. Машинисты буровых установок (бурильщики)
 
67. Операторы бойлеров, паровых машин и котельных установок
 
68. Операторы нефте-, газоочистных и перерабатывающих установок
 
69. Техники по телерадиовещанию
 
70. Аудио-, видеооператоры и монтажеры
 
71. Операторы прачечных машин, химической чистки и оборудования по производству текстильной, меховой и кожаной продукции
 
72. Монтажники и ремонтники по телекоммуникациям
 
73. Сборщики электронного оборудования
 
74. Операторы, слесари и ремонтники систем межмашинного взаимодействия
 
75. Операторы, слесари и ремонтники инфраструктуры аддитивного производства
 
76. Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов
 
77. Механики и монтажники кондиционеров и холодильных установок
 
78. Супервайзеры (бригадиры) над рабочими по металлообработке, слесарями и ремонтниками по обслуживанию оборудования
 
79. Слесари и ремонтники подвижного состава
 
80. Операторы, слесари и ремонтники беспилотных авиационных систем
 
81. Сварщики и газорезчики
 
82. Слесари и ремонтники летательных аппаратов
 
83. Горнорабочие, шахтеры
 
84. Операторы горных машин
 
85. Рабочие по геологоразведочным и топографо-геодезическим работам
 
86. Операторы насосных установок
 
87. Операторы бульдозеров, землеройных, траншейных и горнопроходческих машин
 
88. Электрики
 
89. Электромонтажники
 
90. Техники-электрики
 
91. Операторы, слесари и ремонтники систем и сетей возобновляемых источников энергии
 
92. Операторы оборудования по обработке и обогащению руды и горных пород
 
93. Операторы оборудования по отжигу, плавлению и литью металла
 
94. Монтажники, монтеры, слесари и ремонтники электронного оборудования
 
95. Супервайзеры (бригадиры) над сборщиками и испытателями механических, электрических и электронных изделий
 
96. Операторы оборудования по обработке металлических изделий
 
97. Техники-механики
 
98. Техники по компьютерному аппаратному обеспечению
 
99. Специалисты техники по компьютерам
 
100. Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции, ремесленное дело.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая