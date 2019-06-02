В Минтруда назвали самые востребованные профессии

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана на основе приоритетов государственных программ и прогноза кадровой потребности до 2025 года разработан перечень 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий, передает Kazakhstan Today.
Перечень профессий составлен в рамках исполнения поручения Елбасы по разработке программы "Жас маман". В него вошли 35 востребованных профессий, где требуется высшее образование, и 65, где требуется техническое и профессиональное образование, куда были включены также 10 новых профессий, в том числе IT-специалисты, инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности, по системам межмашинного обучения, по возобновляемым источникам энергии, по аддитивным технологиям производства, архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства, беспилотных авиационных систем и графические и мультимедийные дизайнеры, которые востребованы в период автоматизации производства.
Как отметили в ведомстве, отбор профессий основан на использовании трех параметров.
По первому параметру учтены основные приоритеты стратегических, государственных и отраслевых программ, реализуемых в Республике Казахстан. В том числе Стратегический план развития РК до 2025 года, Государственная программа индустриально-инновационного развития РК, Государственная программа "Цифровой Казахстан", программы развития транспортной инфраструктуры "Нурлы Жол", строительства "Нурлы жер", обрабатывающей промышленности в рамках развития "Экономики простых вещей" и других.
В рамках второго параметра из порядка 1300 профессий, представленных на рынке труда РК, в соответствии с Национальным классификатором занятий, выявлены более трехсот индустриальных и сервисных профессий.
В основу третьего параметра легли результаты прогноза потребности в кадрах до 2025 года Минтруда, а также анализа порядка 700 анкет работодателей, опрошенных совместными усилиями Министерства образования и науки РК, НПП "Атамекен" и учебных заведений.
Перечень востребованных сервисных и индустриальных профессий станет основой для модернизации МОН РК 200 учебных заведений в рамках программы "Жас маман".
1. Инженеры по компьютерному аппаратному обеспечению и инженеры-электроники
2. Инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности
3. Инженеры по аддитивным технологиям производства
4. Инженеры по системам межмашинного обучения
5. Архитекторы программного обеспечения и системные аналитики
6. Разработчики и тестировщики программного обеспечения, Web- и мультимедийных приложений
7. Администраторы и аналитики баз данных
8. Сетевые, системные администраторы и администраторы серверов
9. Инженеры по телекоммуникациям и телерадиовещанию
10. Производственные инженеры-технологи и их помощники
11. Инженеры-механики и их помощники
12. Инженеры-химики и их помощники
13. Инженеры-электрики и инженеры-энергетики
14. Инженеры по возобновляемым источникам энергии
15. Геологи
16. Горные инженеры, металлурги, инженеры-нефтяники и их помощники
17. Инженеры-строители и их помощники
18. Геодезисты и картографы, инженеры по кадастру и землеустройству
19. Промышленные и строительные инспекторы
20. Архитекторы зданий и сооружений
21. Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции
22. Проектировщики-градостроители
23. Графические и мультимедийные дизайнеры
24. Архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства
25. Инженеры по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности
26. Специалисты-профессионалы по логистике
27. Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров
28. Экологи, инженеры по бережливому производству и защите окружающей среды и их помощники
29. Супервайзеры (бригадиры) над строителями
30. Бетоноотделочники, шлифовальщики, опалубщики, цементаторы и прочие бетонщики
31. Строительные маляры
32. Штукатуры
33. Плотники и столяры
34. Каменщики
35. Обработчики камня и камнетесы
36. Рабочие по техническому обслуживанию зданий и сооружений и очистке фасадов
37. Операторы оборудования по переработке химического сырья и производству химической продукции
38. Арматурщики и облицовщики
39. Кровельщики
40. Настильщики полов и плиточники
41. Строители-монтажники
42. Сантехники и трубопроводчики
43. Монтажники, сборщики и изготовители металлоконструкций
44. Операторы кранов, подъемников, автопогрузчиков и прочего подъемного оборудования
45. Операторы бетононасосов, бетономешалок и оборудования по производству продукции из цемента, камня и других минеральных материалов
46. Формовщики и стерженщики
47. Краснодеревщики и мебельщики
48. Дизайнеры интерьера и декораторы
49. Операторы, слесари и ремонтники инфраструктуры "умного дома"
50. Слесари сельскохозяйственного оборудования
51. Слесари промышленного оборудования
52. Трактористы, операторы комбайнов и прочего сельскохозяйственного оборудования
53. Авто- (мото-) слесари и ремонтники
54. Изготовители мясных и рыбных полуфабрикатов, продуктов питания и забойщики
55. Швеи и вышивальщицы
56. Изготовители лекал и закройщики
57. Пекари и кондитеры
58. Маслоделы, сыроделы и прочие изготовители молочных продуктов питания
59. Шеф-повара и повара
60. Супервайзеры (бригадиры) над рабочими, изготавливающими продукты питания из сырья сельского и рыбного хозяйства
61. Операторы оборудования по производству фармацевтических и гигиенических продуктов
62. Операторы оборудования по добыче сырой нефти и природного газа
63. Электромонтеры
64. Электромеханики
65. Супервайзеры (бригадиры) над операторами производственного стационарного оборудования
66. Машинисты буровых установок (бурильщики)
67. Операторы бойлеров, паровых машин и котельных установок
68. Операторы нефте-, газоочистных и перерабатывающих установок
69. Техники по телерадиовещанию
70. Аудио-, видеооператоры и монтажеры
71. Операторы прачечных машин, химической чистки и оборудования по производству текстильной, меховой и кожаной продукции
72. Монтажники и ремонтники по телекоммуникациям
73. Сборщики электронного оборудования
74. Операторы, слесари и ремонтники систем межмашинного взаимодействия
75. Операторы, слесари и ремонтники инфраструктуры аддитивного производства
76. Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов
77. Механики и монтажники кондиционеров и холодильных установок
78. Супервайзеры (бригадиры) над рабочими по металлообработке, слесарями и ремонтниками по обслуживанию оборудования
79. Слесари и ремонтники подвижного состава
80. Операторы, слесари и ремонтники беспилотных авиационных систем
81. Сварщики и газорезчики
82. Слесари и ремонтники летательных аппаратов
83. Горнорабочие, шахтеры
84. Операторы горных машин
85. Рабочие по геологоразведочным и топографо-геодезическим работам
86. Операторы насосных установок
87. Операторы бульдозеров, землеройных, траншейных и горнопроходческих машин
88. Электрики
89. Электромонтажники
90. Техники-электрики
91. Операторы, слесари и ремонтники систем и сетей возобновляемых источников энергии
92. Операторы оборудования по обработке и обогащению руды и горных пород
93. Операторы оборудования по отжигу, плавлению и литью металла
94. Монтажники, монтеры, слесари и ремонтники электронного оборудования
95. Супервайзеры (бригадиры) над сборщиками и испытателями механических, электрических и электронных изделий
96. Операторы оборудования по обработке металлических изделий
97. Техники-механики
98. Техники по компьютерному аппаратному обеспечению
99. Специалисты техники по компьютерам
100. Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции, ремесленное дело.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства