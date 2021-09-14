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В Минтруда РК назвали средний размер социальных пособий по инвалидности

13.09.2021, 10:14 28000
В Минтруда РК назвали средний размер социальных пособий по инвалидности
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - На 1 сентября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 375 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На 1 сентября 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 375 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца - 40 543 тенге", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

 
По информации ведомства, с января по август 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 206,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 54,3 млрд тенге.
 
В августе 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 26,1 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 6,5 млрд тенге.
 
По состоянию на 1 сентября 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 528,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца - 160 тыс. человек.
 
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

$1 = 426,5 тенге.

 

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