Система Orphus

В Минздраве образован новый Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг

17.04.2019, 13:59 8695
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Минздраве путем реорганизации двух комитетов образован новый Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг. Соответствующее постановление правительства "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан" размещено на сайте Информационно-правовой системы "Адилет", передает Kazakhstan Today.
 
Согласно постановлению, Комитет охраны общественного здоровья и Комитет фармации реорганизованы путем их слияния в республиканское государственное учреждение "Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан".
 
Соответственно будут переименованы территориальные подразделения КООЗ и Комитета фармации.
 
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 
Напомним, ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о создании объединенного Комитета по контролю качественной безопасности товаров и услуг. Контролю будут подлежать различные бытовые и косметологические услуги. Планируется пересмотреть все национальные стандарты к оказанию услуг, а также технический регламент к стандартам товаров не только к пищевым, но и бытовым, парфюмерным, игрушкам и так далее. Вместе с тем будет усилена лабораторная база. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая