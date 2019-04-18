В Минздраве образован новый Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Минздраве путем реорганизации двух комитетов образован новый Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг. Соответствующее постановление правительства "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан" размещено на сайте Информационно-правовой системы "Адилет", передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, Комитет охраны общественного здоровья и Комитет фармации реорганизованы путем их слияния в республиканское государственное учреждение "Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан".

Соответственно будут переименованы территориальные подразделения КООЗ и Комитета фармации.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Напомним, ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил о создании объединенного Комитета по контролю качественной безопасности товаров и услуг . Контролю будут подлежать различные бытовые и косметологические услуги. Планируется пересмотреть все национальные стандарты к оказанию услуг, а также технический регламент к стандартам товаров не только к пищевым, но и бытовым, парфюмерным, игрушкам и так далее. Вместе с тем будет усилена лабораторная база.

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