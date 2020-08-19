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В МО РК сделали заявление о казахстанском самолете в Новосибирске

18.08.2020, 20:25 4402
Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Самолет Военно-воздушных сил Казахстана находится в Новосибирске в связи с прохождением планового технического обслуживания в "ОО S-7 ИНЖИНИРИНГ", передает Kazakhstan Today. 
 

В ходе выполнения ремонтных работ может требоваться временный демонтаж отдельных частей фюзеляжа и других узлов и агрегатов. В этом нет ничего сенсационного, работы проводятся в плановом режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Министерств обороны РК.

 
Ранее в СМИ появилось сообщение о нахождении в аэропорту "Толмачево" (Новосибирск) казахстанского самолета с якобы оторванным крылом. Со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщалось, что самолет состоит на балансе Министерства обороны РК. 
 

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