В МЦРИАП РК прокомментировали информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер"

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НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Максат Тулегенов на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о переходе eGov.kz на платформу "Сбер", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, в последнее время стала появляться информация о том, что якобы 1 ноября этого года будет подписан договор о переходе eGov на платформенный подход
Информация не соответствует действительности. Отдельные лица манипулируют этим "вбросом", поэтому прошу коллег-журналистов проверять информацию и доверять только официальным источникам информации: сайт mdai.gov.kz и официальные аккаунты министерства в социальных сетях. Также ранее был опубликован меморандум, в котором прописаны предварительные детали. Текст меморандума доступен для широких масс на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Adilet", - написал Максат Тулегенов.
В сентябре министр цифрового развития ответил на вопросы относительно проектов цифровой трансформации РК.