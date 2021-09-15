Министр цифрового развития ответил на вопросы относительно проектов цифровой трансформации РК

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Багдат Мусин развеял слухи о том, что Россия получит доступ к конфиденциальным данным казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Хотел бы объяснить и ответить на возникшие вопросы, которые сейчас есть в сети. Во-первых, хотел бы развеять мифы, которые появились из-за информационного вакуума и некорректного толкования той информации, которая была озвучена ранее. Мы не отдадим Егов РФ! Лозунги типа "все данные казахстанцев будут доступны РФ" НЕ УМЕСТНЫ!", - написал министр на своей странице в Facebook.

Меморандум - не договор. Правительство подписало меморандум, в рамках которого рассматривается возможность цифровой трансформации, оценочная стоимость которой может составить порядка 500 млн. Это значит, что некоторая часть данной суммы будет инвестирована в местный IT-рынок казахстанские компании получат эти деньги в рамках работы по внедрению платформенного подхода. Другая часть суммы – на инфраструктурные решения и лишь третья часть - на приобретение самого решения у СБЕРА. Bо внедрении платформенной модели будут участвовать IT-компании Казахстана. Презентация и обсуждение внедрения платформенной модели состоится совместно с экспертной комиссией, в которую войдут представители общественники и IT-рынок (70 на 30). СБЕР организует сессии с экспертами, которые покажут, как работает платформа, проведут обучение, а дальше мы сами будем работать на платформе. Желающие могут написать в личку свои контактные данные и мы сформируем список для экспертного совета", - сообщил Мусин.





По его словам, eGov - это всего лишь "витрина", которая имеет соединение через шину со всеми госбазами.





Никто никому никогда не даст доступ в эти базы. Анализ, начатый в прошлом месяце уже показал, что в казахстанском госсекторе 400+ информационных систем. Время создает новые технологии и возможности, и сейчас наша задача вместо сотен систем, разного качества, написанных на разных технологиях, порой без программистской этики и устаревшей документации, перейти к десяткам, в которых все данные будут упорядочены на единой платформе и понятны. Сейчас eGov можно сравнить с миллионами старых хижин, на место которых мы хотим построить десятки качественных новостроек со встроенной техникой. Нам пора уже перейти от «лоскутной» модели оцифровки к платформенной для того, чтобы получить максимальный положительный результат и для населения, и для экономики", - резюмировал глава ведомства.





Ранее сообщалось, что в Казахстане будет внедрена новая цифровая платформа GovTech . Соответствующий меморандум 3 сентября подписали премьер-министр РК Аскар Мамин и глава группы компаний СБЕР России Герман Греф.

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