Казахстан перейдет на платформенную модель цифровизации GovTech

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане будет внедрена новая цифровая платформа GovTech, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Соответствующий меморандум сегодня подписали премьер-министр РК Аскар Мамин и глава группы компаний "СБЕР" России Герман Греф, сообщает пресс-служба главы правительства в рамках Восточного экономического форума.

Церемония подписания прошла в формате видеоконференцсвязи с участием глав Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

Документ предусматривает ключевые подходы к развитию сотрудничества по внедрению в Казахстане цифровой платформы GovTech, реинжиниринга и цифровой трансформации государственного управления с применением практик по анализу данных и искусственного интеллекта. Платформенная модель цифровой архитектуры позволит повысить скорость и эффективность оказания государственных услуг населению", - говорится в сообщении.





Данный проект символизирует взаимное доверие наших государств, поэтому является поистине стратегическим по своему характеру. Участие "СБЕРа", который очень успешно функционирует на нашем рынке в течение более 15 лет, в создании институциональной основы казахстанского гостеха делает сотрудничество между Казахстаном и Россией более разносторонним за счет такой чрезвычайно важной сферы, как интеллектуальные технологии", - сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что реализация этого стратегического проекта окажет содействие в повышении качества жизни граждан Казахстана и улучшении бизнес климата.

В свою очередь, Владимир Путин в своем выступлении отметил, что подписание документа является очередным свидетельством высокого уровня сотрудничества двух стран во всех сферах, в том числе, цифровизации.

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