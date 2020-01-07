В МВД разъяснили законодательные новшества по наказанию семейных дебоширов

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел разъяснили законодательные новшества по усилению ответственности за бытовое насилие, передает Kazakhstan Today.

27 декабря 2019 года подписан закон , которым изменены административные наказания за нецензурную брань, оскорбления, унижения и побои в семье. Теперь за "скандалы" будут арестовывать не на трое суток, а на пять (статья 73 Кодекса об административных правонарушениях). То есть ответственность усилена. Это сделано для профилактики правонарушений и защиты пострадавших. А за рукоприкладство и причинение физической боли административный арест (до 20 суток) остался (статьи 73-1, 73-2 Кодекса об административных правонарушениях). Действительно, в этих статьях штраф заменили на предупреждение. Здесь логика проста. Раньше "дебошир" платил штраф из семейного бюджета. От этого страдали жена и дети", - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что предупреждение - это лишь альтернативный вид наказания. Если бытовое насилие произойдет во второй раз, то предупреждение в этом случае применяться уже не будет.

В этом случае суд применяет арест до 20 суток. Всё зависит от обстоятельств конкретного дела", - добавили в пресс-службе.

Лица, впервые совершившие противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (статья 73 КоАП) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 73-1 КоАП) или побои (статья 73-2 КоАП) могут быть освобождены от ответственности только судом, если они примирились с потерпевшими, заявителями и загладили причиненный вред.

Кроме этого, теперь все дела по таким фактам будут направляться полицией в суд. Ранее на любой стадии производства они могли быть прекращены при примирении, в том числе полицией, если заявительница отказывалась от претензий, в том числе по причине необходимости уплаты штрафа за счет семьи.

Если систематические избиения, то это уже статья 110 УК (Истязание), в которой санкция части первой - до 2 лет лишения свободы, а части второй - от 4 до 7 лет лишения свободы", - резюмировали в МВД.

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