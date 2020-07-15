Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султан прибыл гуманитарный груз из Турции с медикаментами и средствами защиты, передает Kazakhstan Today.

14 июля текущего года, в 02.30, в аэропорт Нур-Султана прибыл гуманитарный груз из Турции. Получателями груза являются ТОО "СК-Фармация", Благотворительный фонд "Айдын Нуры", Фонд "Отандастар". Груз более чем из 12 тонн содержит медикаменты, медицинские средства защиты и аппараты ИВЛ", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Республики Казахстан.

По данным ведомства, разгрузка самолета завершилась 4 часа утра 14 июля текущего года. Затем данный груз был размещен на склады аэропорта. После прибытия в 10.00 представителями получателей товаров было проведено таможенное оформление в упрощенном порядке. Все таможенные формальности были совершены в течение 10 минут. К 11.00 груз был вывезен с аэропорта несколькими партиями.

При ввозе товаров, которые подлежат сертификации, необходимо предоставление разрешительных документов для таможенного оформления, ведь от качества медицинских препаратов и изделий напрямую зависит жизнь и здоровье наших граждан, это очень важно. Применение некачественных препаратов и изделий создает дополнительную угрозу при пандемии. Органы государственных доходов ориентированы на ускоренное таможенное оформление товара и при предоставлении необходимых документов, гуманитарная помощь будет выпускаться незамедлительно. В этой связи все таможенные посты работают в круглосуточном режиме, где окажут консультационную помощь по предоставлению необходимых документов. Просим субъектов предпринимательства и общественные объединения заблаговременно обращаться для получения необходимых консультации в целях исключения ажиотажа. Также можно обращаться в контакт-центр Комитета государственных доходов по телефонам 1414, 8-800-080-7777", - отметили в КГД.

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