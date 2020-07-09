В Нур-Султан прибыл спецборт МЧС России с гуманитарным грузом

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Российская Федерация направила гуманитарный груз в Казахстан, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает Kazakhstan Today.

В продолжение совместных договоренностей по противодействию COVID-19 премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 8 июля в Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС Российской Федерации с гуманитарным грузом для казахстанской стороны", - сообщили в ведомстве.

По данным МИД РК, гуманитарная помощь РФ включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Единым оператором гуманитарной помощи в Казахстане является ТОО "СК-Фармация". В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из РФ.

МИД Казахстана выражает признательность правительству и братскому народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.

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