Россия выделила более $2 млн для оказания Казахстану помощи в борьбе с COVID-19

Согласно документу, в целях оказания в июле 2020 года срочной гуманитарной помощи населению Республики Казахстан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией выделяются МЧС России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150 миллионов рублей на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий и в размере до 8102,8 тыс. рублей на оплату расходов по доставке указанных средств и изделий в РК, имея в виду частичное снижение остроты сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РК.
МЧС России поручено осуществить закупку и доставку лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, медицинские изделий в Казахстан. Кроме того, поручено осуществить контроль за целевым использованием выделенных средств.
Министерство иностранных дел окажет содействие в решении вопросов доставки и передачи гуманитарной помощи.
Как сообщалось ранее, Россия направила 26 врачей в Казахстан для помощи в борьбе с КВИ.
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