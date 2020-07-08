Россия выделила более $2 млн для оказания Казахстану помощи в борьбе с COVID-19

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - На официальном интернет-портале правовой информации России опубликовано распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина, согласно которому выделяются средства для оказания Казахстану помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, в целях оказания в июле 2020 года срочной гуманитарной помощи населению Республики Казахстан в борьбе с новой коронавирусной инфекцией выделяются МЧС России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 150 миллионов рублей на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий и в размере до 8102,8 тыс. рублей на оплату расходов по доставке указанных средств и изделий в РК, имея в виду частичное снижение остроты сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РК.

МЧС России поручено осуществить закупку и доставку лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, медицинские изделий в Казахстан. Кроме того, поручено осуществить контроль за целевым использованием выделенных средств.

Министерство иностранных дел окажет содействие в решении вопросов доставки и передачи гуманитарной помощи.









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