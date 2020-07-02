Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Россию за гуманитарную помощь, передает Kazakhstan Today.

Российское правительство приняло решение предоставить гуманитарную помощь Казахстану для борьбы против пандемии коронавируса. Выражаю признательность высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств", - написал глава государства в Twitter .

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