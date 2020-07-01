Мамин и Мишустин обсудили меры по борьбе с распространением COVID-19

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах, а также промышленной кооперации и взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19. Российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в РК специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий", - сообщили в пресс-службе.

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