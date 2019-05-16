В Нур-Султане назначен новый руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Нурлан Уранхаев назначен руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, сообщается на официальном сайте акимата, передает Kazakhstan Today.

Аким столицы Бахыт Султанов представил нового руководителя управления Нурлана Уранхаева в ходе заседания в акимате.

В связи с переходом на новое место работы бывший руководитель управления Бактыбай Тайталиев освобожден от занимаемой должности.

Уранхаев Нурлан Тельманович родился 4 мая 1965 года. Образование высшее. Дипломы по специальностям "инженер-механик", "экономист-менеджер", "инженер-строитель" Казахского политехнического института имени Ленина, Казахского финансово-экономического института и Казахского государственного технического университета.

Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста "Казпромтехмонтаж" города Семей. С 1995 по 1997 год - доверенный управляющий АО "Сары-Арка" город Семей. С 2001 по 2003 год - генеральный директор АОЗТ "Казиркутсклес", Иркутская область.





С 2003 по 2005 год - начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области. С 2005 по 2006 год - начальник управления капитального строительства Восточно-Казахстанской области. С 2006 по 2007 год - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.





В 2007 году - заместитель председателя Комитета по Государственным материальным резервам МЧС РК, город Астана. В 2008 году - государственный инспектор администрации президента РК, Астана.





C 2009 по 2010 год - заместитель председателя правления СПК "Ертic", Семей. С 2010 по 2013 год - заместитель акима Кызылординской области. С 2013 по 2014 год - советник президента Гуманитарного юридического инновационного университета, Семей. В 2014 году - заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей, Астана.





С 2015 года по 2017 год - генеральный директор АО КазНИИСА Министерства национальной экономики, Астана. С 2017 года по 2018 год - руководитель управления архитектуры и градостроительства города Алматы. В 2018 году назначен советником генерального директора АО КазНИИСА Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства национальной экономики РК.





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