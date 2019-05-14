Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Назначен руководитель департамента государственных доходов по Астане, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, 13 мая 2019 года, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Султангазиев Марат Елеусизович представил коллективу департамента государственных доходов по городу Астана Исакова Кулмуханбета Мырзахметовича", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

Кулмуханбет Исаков, 1969 года рождения, казах, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1992 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Алматинской области, руководителем департамента государственных доходов по Алматинской области. С 2017 года по настоящее время руководитель департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №431-л/с назначен руководителем Департамента государственных доходов по Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Кроме того, Кайрат Оркашбаев назначен руководителем департамента государственных доходов по Карагандинской области. Сегодня заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Бейспеков Умирзак Кубегенович представил его коллективу департамента государственных доходов по Карагандинской области.

Кайрат Оркашбаев, 1974 года рождения, казах, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1998 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Костанайской области. Работал заместителем руководителя налогового департамента Костанайской области. С 2014 года по настоящее время работает заместителем руководителя налогового департамента Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №429-л/с назначен руководителем департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Сегодня, 13 мая 2019 года, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Инкербаев Жайдар представил коллективу департамента государственных доходов по Павлодарской области Айнабекова Бауыржана Казбековича", - проинформировали в ведомстве.

Бауыржан Айнабеков, 1971 года рождения, казах, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1994 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области и городу Алматы. Работал заместителем руководителя налогового департамента по Алматинской области, руководителем департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. С 2018 года по настоящее время руководитель департамента государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Также сегодня председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Султангазиев Марат Елеусизович представил коллективу департамента государственных доходов по Акмолинской области Ануарбекова Шынгыса Алибековича.

Приказом первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №426-л/с назначен руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Шынгыс Ануарбеков, 1979 года рождения, казах, образование высшее. Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1998 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя налогового департамента по городу Алматы, департамента государственных доходов по Костанайской области. С 2015 года по настоящее время руководитель управления камерального контроля, затем дистанционного мониторинга Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.





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