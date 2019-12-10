В Нур-Султане открыли центр лабораторных испытаний лекарств и медизделий

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в рамках реализации государственной программы развития здравоохранения РК "Денсаулык" на 2016-2019 годы открыл Центр лабораторных испытаний по проведению экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", - сообщила пресс-служба Минздрава РК.
На открытии Биртанов подчеркнул важность создания Центра лабораторных испытаний (ЦЛИ) на базе Назарбаев Университета, который является местом проведения научных исследований и трансфера передовых технологий, центром притяжения для многих мировых компаний и бизнеса.
Сегодня, открывая Центр лабораторных испытаний в стенах Назарбаев Университета, мы создаем современную конкурентную лабораторию на территории Евразийского экономического пространства, соответствующую международным стандартам. Открытие Центра позволит осуществлять контроль качества лекарственных средств и медицинских изделий с целью недопущения контрафактной или фальсифицированной медицинской продукции на территорию Казахстана", - отметил министр.
Кроме этого, открытие ЦЛИ будет способствовать расширению методов испытаний медицинских изделий, достижению лидирующих позиций среди экспертных организаций государств-членов ЕАЭС, а главное позволит обеспечить казахстанцев качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, Минздрав РК с января 2020 года внедрит систему электронных рецептов на лекарства.
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