Система Orphus

В Нур-Султане открыли центр лабораторных испытаний лекарств и медизделий

09.12.2019, 14:56 8101
В Нур-Султане открыли центр лабораторных испытаний лекарств и медизделий
Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане открыли Центр лабораторных испытаний лекарств и медизделий, передает Kazakhstan Today.
 

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в рамках реализации государственной программы развития здравоохранения РК "Денсаулык" на 2016-2019 годы открыл Центр лабораторных испытаний по проведению экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", - сообщила пресс-служба Минздрава РК.

 
На открытии Биртанов подчеркнул важность создания Центра лабораторных испытаний (ЦЛИ) на базе Назарбаев Университета, который является местом проведения научных исследований и трансфера передовых технологий, центром притяжения для многих мировых компаний и бизнеса.
 

Сегодня, открывая Центр лабораторных испытаний в стенах Назарбаев Университета, мы создаем современную конкурентную лабораторию на территории Евразийского экономического пространства, соответствующую международным стандартам. Открытие Центра позволит осуществлять контроль качества лекарственных средств и медицинских изделий с целью недопущения контрафактной или фальсифицированной медицинской продукции на территорию Казахстана", - отметил министр.

 
Кроме этого, открытие ЦЛИ будет способствовать расширению методов испытаний медицинских изделий, достижению лидирующих позиций среди экспертных организаций государств-членов ЕАЭС, а главное позволит обеспечить казахстанцев качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, отметили в ведомстве.
 
Как сообщалось ранее, Минздрав РК с января 2020 года внедрит систему электронных рецептов на лекарства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая