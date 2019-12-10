Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане открыли Центр лабораторных испытаний лекарств и медизделий, передает Kazakhstan Today.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в рамках реализации государственной программы развития здравоохранения РК "Денсаулык" на 2016-2019 годы открыл Центр лабораторных испытаний по проведению экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", - сообщила пресс-служба Минздрава РК.

На открытии Биртанов подчеркнул важность создания Центра лабораторных испытаний (ЦЛИ) на базе Назарбаев Университета, который является местом проведения научных исследований и трансфера передовых технологий, центром притяжения для многих мировых компаний и бизнеса.

Сегодня, открывая Центр лабораторных испытаний в стенах Назарбаев Университета, мы создаем современную конкурентную лабораторию на территории Евразийского экономического пространства, соответствующую международным стандартам. Открытие Центра позволит осуществлять контроль качества лекарственных средств и медицинских изделий с целью недопущения контрафактной или фальсифицированной медицинской продукции на территорию Казахстана", - отметил министр.

Кроме этого, открытие ЦЛИ будет способствовать расширению методов испытаний медицинских изделий, достижению лидирующих позиций среди экспертных организаций государств-членов ЕАЭС, а главное позволит обеспечить казахстанцев качественными, безопасными и эффективными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Минздрав РК с января 2020 года внедрит систему электронных рецептов на лекарства

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства