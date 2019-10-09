Минздрав с 2020 года внедрит электронные рецепты на лекарства

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Минздрав с января 2020 года внедрит систему электронных рецептов на лекарства, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране насчитывается свыше 11 000 объектов фармацевтической деятельности, осуществляющих реализацию лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе более 8800 аптек. Отсутствие регулярного контроля со стороны государства может привести к росту нарушений по безрецептурной реализации лекарств, предназначенных отпуску по рецепту врача, в том числе лицам, страдающим наркоманией, и распространению фальсифицированной медицинской продукции", - сообщили в пресс-службе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.

В ведомстве напомнили, что в апреле текущего года были внесены изменения в Правила выписывания, учета и хранения рецептов, направленные на усиление мер по рецептурному отпуску лекарств, а также требование реализации рецептурных препаратов строго по рецепту врача

В связи с поэтапным переходом на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации в организациях здравоохранения в новой редакции Правил рецепты в бумажной форме заверяются подписью и личной печатью медицинского работника, выписавшего рецепт, а рецепты в электронной форме подтверждаются электронной цифровой подписью медицинского работника, выписавшего рецепт", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что улучшены условия выписывания рецептов при хронических заболеваниях и предусмотрена норма, определяющая, что количество выписанного лекарственного препарата больным должно указываться из расчета курса лечения, а нуждающимся в постоянном (длительном) лечении из расчета применяемой схемы лечения на каждый день с указанием дозировки, периодичности приема и срока лечения.

Кроме того, для упрощения процедуры выписывания бесплатных рецептов Министерством изменена схема их получения. Врачи будут выписывать рецепт на льготные лекарства для диспансерных больных с хроническими заболеваниями один раз в 3 месяца, а для больных с тяжелыми заболеваниями, получающими дорогостоящие препараты, ежемесячно. Аптеки будут вести учет и выдачу месячной потребности соответствующих лекарственных средств пациентам на основании выданных им рецептов.

Вся процедура получения льготных лекарств автоматизирована.

На сегодняшний день 35% выписываемых рецептов (в рамках ГОБМП) выписываются в электронном виде. Уже некоторые регионы - Караганда, Атырау, Восточно-Казахстанская область - перешли на электронный формат выписывания рецептов с помощью медико-информационных систем. Работа данных систем совершенствуется с каждым днем.

Также с января 2020 года в Казахстане будет внедрена безбумажная система электронных рецептов , заключили в пресс-службе.

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