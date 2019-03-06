Астана. 17 октября. Kazakhstan Today - Все выписываемые рецепты на лекарства с 2020 года будут вноситься в электронные системы, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, ведомство планирует с 2020 года полностью перейти на обязательный электронный отпуск всех рецептурных препаратов. С это целью планируется медико-информационные системы интегрировать с действующими информационными системами лекарственного обеспечения, регистрами пациентов и Единой информационной фармацевтической системы СК-Фармации.





Это позволит вести учет диспансерных больных и охватить 100% выпиской рецептов", - подчеркнули в Минздраве.





В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 8 тыс. наименований лекарств. Из них более 6 тыс. наименований, или 77%, отпускаются по рецепту врача. Это противомикробные и гормональные препараты; лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества; медпрепараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, антибиотики и другие.





При этом без рецепта врача можно купить витамины, капли в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты.





При этом в Минздраве напомнили, что запрет на реализацию в аптеках рецептурных препаратов без рецепта врача действует в Казахстане уже более 16 лет. Эта мера необходима, так как бесконтрольное применение некоторых лекарств может привести к угрозе здоровью и жизни населения.





Масштабы последствий нерационального применения лекарств и самолечения - это прежде всего несвоевременность обращения к врачу, высокий риск осложнений заболеваний и побочных действий медпрепаратов, таких как отравление, развитие зависимости, снижение восприимчивости организма к тому или иному препарату и так далее. В частности, антибиотики, являющиеся одним из лучших достижений медицины и спасшие миллионы жизней, при нерациональном применении могут стать причиной аллергических реакций, тяжелых форм бронхиальной астмы, серьезных заболеваний сердца, почек, печени, врожденных пороков развития у детей. Бесконтрольное применение антибиотиков приводит к тому, что микроорганизмы быстро вырабатывают устойчивость к ним", - подчеркнули в пресс-службе.





За соблюдением правил реализации лекарственных препаратов следят территориальные подразделения Комитета фармации, а рейды по аптечным организациям проходят совместно с региональными управлениями по борьбе с наркобизнесом. В частности, за 9 месяцев текущего года наложено более 70 административных взысканий более чем 20 млн тенге за продажу рецептурных препаратов с нарушениями. За 2017 год было наложено более 50 административных взысканий на сумму более 8 млн тенге.





Ранее, на фоне активизировавшихся обсуждений о запрете на продажу лекарств без рецепта, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов через соцсети обратился к казахстанцам с разъяснениями. Он подчеркнул, что речь идет о запрете на реализацию без рецепта именно рецептурных лекарств, в частности, антибиотиков.





По действующим требованиям запрещается их продажа без рецептов. Однако аптеки часто нарушают это требование. В итоге из-за неправильного приема антибиотиков у многих наших граждан развивается лекарственная устойчивость, то есть неэффективность антибиотиков", - написал Биртанов в Facebook.





Указанные правила действуют во многих странах мира, и в Казахстане они тоже вводятся ради здоровья наших граждан, особенно детей. При этом правила продажи безрецептурных препаратов не меняются.





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