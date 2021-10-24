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В Нур-Султане появилась новая аллея

23.10.2021, 18:56 79462
В Нур-Султане появилась новая аллея
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Открытие аллеи финансистов в столице приурочено к 30-летию Независимости РК и 100-летию Министерства финансов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
У здания Минфина высадили 100 саженцев, которые теперь пополнят зеленый фонд столицы, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, ряд руководителей государственных органов, ветераны финансовой службы. 
 
Алихан Смаилов поздравил ветеранов финансовой службы, отметив их весомый вклад в процветание и становление финансово-бюджетной системы Казахстана. В ходе мероприятия министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отметил, что открытие Аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Минфина. 
 
В ближайшее время будет представлен ряд публикаций о личностях, которые в разные годы возглавляли министерство. Будет выпущен цикл документальных фильмов о становлении и развитии системы финансов и бюджета за прошедшие 100 лет. 
 
Одним из основополагающих документов организации явилось принятие постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР "О порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых смет доходов и расходов Казахской АССР в 1921 году. Именно в нем были изложены принципы, которыми должен руководствоваться еще не полностью окрепший финансовый орган республики. В этот же год утверждается Положение о Наркомфине КССР, по которому конкретизируется структура, деятельность, кадровые и иные вопросы Наркомфина.
 

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В Алматы судоисполнитель продал заложенное имущество банку

22.10.2021, 19:42 177661
В Алматы судоисполнитель продал заложенное имущество банку
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 22 ОКТЯБРЯ - Алатауским районным судом Алматы рассмотрено гражданское дело по иску А. к банку и частному судебному исполнителю Б. о признании торгов по реализации имущества должника В. и договора купли-продажи недействительными, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Иск мотивирован тем, что при обращении взыскания на имущество не выделена его доля в общем совместном имуществе супругов, сообщает пресс-служба суда.
 
В ходе судебного разбирательства установлено, что имущество супругов А. и В. было заложено в банке по кредитным обязательствам В. без согласия супруга А.
 
Вступившими в законную силу судебными актами договор о залоге, заключенный между заемщиком В. и банком признан частично недействительным в части 1/2 доли, принадлежащей истцу А., несмотря на эти обстоятельства судебный исполнитель обратил взыскание и реализовал имущество в целом без учета преимущественной покупки долевого участника имущества.
 
В этой связи решением Алатауского районного суда города от 12 октября 2021 года торги по реализации заложенного имущества и договор купли-продажи, заключенный между банком-покупателем и судебным исполнителем признаны недействительными.
 

В Актюбинской области промышленное предприятие уличили в недобросовестной конкуренции

22.10.2021, 17:21 196696
АКТОБЕ. 22 ОКТЯБРЯ - В действиях АО "СНПС-Актобемунайгаз" нашли признаки недобросовестной конкуренции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В антимонопольный департамент по Актюбинской области поступило обращение, в котором говорилось, что АО "СНПС-Актобемунайгаз" при закупе труб в своей конкурсной документации указывает технические ограничения, предполагающие закуп трубной продукции у конкретного поставщика, тем самым нарушая принципы добросовестной конкуренции и ограничивая доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе", - сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

 
В ходе изучения и работы с обращением антимонопольный департамент установил достоверность изложенных сведений. Технические характеристики трубной продукции, указанные в спецификации на закуп труб АО "СНПС-Актобемунайгаз", позволяли участвовать в тендере только одной компании, входящей в группу CNPC. Тем самым нарушались принципы добросовестной конкуренции и ограничивался доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе.
 

На основании выявленных признаков недобросовестной конкуренции антимонопольный департамент по Актюбинской области вынес уведомление в адрес АО "СНПС-Актобемунайгаз" для принятия мер по их устранению", - заявили в ведомстве.

 
Сообщается, что уведомление антимонопольного органа исполнено в полном объеме, в том числе тендер на закуп труб отменен.
 

Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК

22.10.2021, 16:52 142345
Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения РК
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Руслан Сакеев назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Постановлением правительства РК Сакеев Руслан Кенесарович назначается на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования "Болашак". 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году преподавателем филиала Казахского гуманитарно-юридического университета.
 
В 1999-2003 годы занимал различные должности в Казахском гуманитарно-юридическом университете. В 2003 году являлся помощником депутата Сената Парламента. 
 
В 2003-2005 годы занимал различные должности в департаменте внутренней политики Карагандинской области. В 2005-2006 годы - заведующий отделом анализа и мониторинга социальных программ и человеческого фактора аппарата акима Карагандинской области. 
 
В 2006-2007 годы - замначальника управления экспертизы и регистрации Комитета по делам религий в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
 
В разные годы работал в частном секторе. В 2014-2015 годы - руководитель проекта группы управления проектом "Модернизация технического и профессионального образования" в Министерстве образования и науки Республики Казахстан.
 
В 2017-2019 годы - советник акима; заместитель акима Мангистауской области. С октября 2019 года по настоящее время - заместитель председателя правления НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизованного диалога". 
 
С марта 2020 года по настоящее время являлся председателем правления ОФ "BIRGEMIZ", созданного по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.
 
 

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