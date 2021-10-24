В Нур-Султане появилась новая аллея

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Открытие аллеи финансистов в столице приурочено к 30-летию Независимости РК и 100-летию Министерства финансов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У здания Минфина высадили 100 саженцев, которые теперь пополнят зеленый фонд столицы, сообщает пресс-служба главы правительства.

В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, ряд руководителей государственных органов, ветераны финансовой службы.

Алихан Смаилов поздравил ветеранов финансовой службы, отметив их весомый вклад в процветание и становление финансово-бюджетной системы Казахстана. В ходе мероприятия министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отметил, что открытие Аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Минфина.

В ближайшее время будет представлен ряд публикаций о личностях, которые в разные годы возглавляли министерство. Будет выпущен цикл документальных фильмов о становлении и развитии системы финансов и бюджета за прошедшие 100 лет.

Одним из основополагающих документов организации явилось принятие постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР "О порядке составления, рассмотрения, утверждения и исполнения финансовых смет доходов и расходов Казахской АССР в 1921 году. Именно в нем были изложены принципы, которыми должен руководствоваться еще не полностью окрепший финансовый орган республики. В этот же год утверждается Положение о Наркомфине КССР, по которому конкретизируется структура, деятельность, кадровые и иные вопросы Наркомфина.