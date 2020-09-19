В правительстве обсудили вопросы сохранения рабочих мест

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today -18 сентября под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, передает Kazakhstan Today.

В заседании приняли участие руководители центральных государственных органов, заместители акимов областей, а также представители профсоюзных организаций и объединений работодателей.

Открывая заседание, Ералы Тугжанов отметил, что в нынешней ситуации как никогда актуальны вопросы сохранения рабочих мест, обеспечения своевременной выплаты заработной платы и предупреждения трудовых конфликтов. Вице-премьер особо подчеркнул неоценимый вклад в этом направлении профсоюзов, представляющих интересы как работодателей, так и работников.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов и заместители акимов регионов доложили о реализации Комплексного плана по предупреждению социальной напряженности и разрешению социально-трудовых конфликтов, а также о мерах снижения производственного травматизма.

Вместе с тем на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссии вынесен проект генерального соглашения между правительством РК, республиканскими объединениями профессиональных союзов и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы.

Новое соглашение разрабатывается в контексте "достойного труда" в соответствии с рекомендуемыми Международной организацией труда подходами и индикаторами. По данному вопросу свои предложения внес председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин.

В завершение встречи Ералы Тугжанов дал ряд поручений центральным государственным и местным исполнительным органам, в частности активизировать работу по заключению меморандумов по вопросам стабилизации производственных процессов и обеспечению трудовых прав граждан, усилить мониторинг высвобождения работников с принятием оперативных мер по содействию занятости, принять действенные меры по снижению задолженности по заработной плате и социальным платежам.

Напомним , 17 сентября под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова в онлайн-режиме прошел координационный совет по вопросам улучшения социальной защиты инвалидов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства