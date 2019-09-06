В правительстве прокомментировали вопрос строительства заводов в рамках совместных проектов Казахстана и Китая

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек прокомментировал вопрос строительства заводов в рамках совместных проектов Казахстана и Китая, передает Kazakhstan Today.

По его словам, в рамках реализации совместных проектов с Китаем будут созданы до 20 тыс. новых рабочих мест , 95% из которых займут казахстанцы, а оставшиеся 5% - специалисты из разных стран, в том числе Канады, Китая и других.

Вице-премьер добавил, что из предлагаемых инвестиционных проектов приоритет отдается высокотехнологичным проектам с высоким казахстанским содержанием и обеспечивающим максимальное создание рабочих мест для граждан РК. Касымбек уточнил, что совместные казахстанско-китайские проекты являются новыми и будут реализованы в ближайшие 5-6 лет.

Звучат претензии, что эти заводы, новые проекты являются грязными, что это старые проекты, которые переносятся на территорию Казахстана. Официально хочу заявить, что ни одного старого завода или переносимого на территорию Казахстана завода нет. Все эти проекты являются новыми", - сказал Касымбек.

По его словам, буквально недавно в районе Капшагая открылась электростанция альтернативной энергетики (солнечная энергетика), где работают 30 человек - все граждане Казахстана.

Абсолютно новое производство - это альтернативная энергетика. Мы к ней будем переходить. В Казахстане до конца года будет уже 1000 мегаватт производиться за счет ветра и солнца. Это мировой тренд, и мы здесь отказаться не можем. Информация есть в сетях, есть на сайте МИИР. Никаких секретов здесь нет. Еще раз хочу подчеркнуть, это новые технологии, никаких "грязных" предприятий или старых предприятий, которые переносятся с территории одной страны на другую, нет. Все предприятия являются новыми. В целом, мы планируем в рамках этих предприятий создать до 20 тыс. новых рабочих мест", - пояснил Касымбек.

Он добавил, что на сегодня реализовано 15 казахстанско-китайских проектов, до конца года будет реализовано еще 5.

В активной фазе находится порядка 20 проектов. За последний год доля китайских инвестиций осталась на этом же уровне - 5-6%. Она не изменилась", - сказал он, отметив, что проекты реализуются в таких сферах, как машиностроение, промышленность, транспорт, агропромышленный комплекс, энергетика.

Кроме этого, вице-премьер заявил, что ни одного завода, не соответствующего экологическим требованиям, в Казахстане построено не будет, пишет primeminister.kz

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