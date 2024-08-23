В правительстве рассказали о проводимой работе по увеличению самостоятельности регионов

Фото: primeminister.kz

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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан предприняло ряд важных шагов, направленных на увеличение самостоятельности регионов. Этот процесс предполагает наделение местных властей большими полномочиями в области бюджетного планирования, управления инфраструктурными проектами и реализации программ социальной поддержки.





Расширение полномочий региональных органов позволит быстрее и эффективнее реагировать на запросы и потребности населения​. Местные власти смогут более гибко управлять ресурсами и принимать решения, касающиеся стратегического развития своих областей. В том числе по укреплению конкурентоспособности регионов и созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению уровня образования и здравоохранения на местах", - отметили в правительстве .





В рамках реализации действующей концепции развития местного самоуправления начато проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, а также внедрение прямых выборов акимов районов в областях.





Выборы проходят поэтапно согласно истечению сроков полномочий действующих акимов. За период с июля 2021 года по март 2024 года в сельских округах избраны 2069 акимов. В пилотном режиме выборы прошли акимов 42 районов и 3 городов областного значения.





Также для самостоятельности сельских округов на четвертый уровень бюджета передано 25 видов налогов и платежей, в том числе 8 налогов (ИПН, не облагаемый у источника выплаты, налог на имущество, землю, транспорт с физических и юридических лиц, плата за размещение наружной рекламы, ЕЗН, плата за пользование земельными участками) и 17 неналоговых платежей.





Из них в 2022 году на четвертый уровень бюджета осуществлена передача поступлений по 4 платежам (ЕЗН, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков и плата за продажу земельных участков), по которым по итогам 2022-2023 годов поступления составили 15,9 млрд тенге.





В настоящее время ведется работа по изменению законодательной базы, в том числе предлагаются следующие новеллы:





расширение полномочий сельского акима и его аппарата (мониторинг уличной торговли; организация работы по внешнему оформлению общественных мест; мониторинг за эксплуатацией оборудования для детских игровых площадок; оказание услуг на платной основе и др.);

передача на IV уровень бюджета дополнительных видов налогов и плат (налог на имущество ЮЛ и ИП; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности; плата за пользование водными ресурсами);

расширение полномочий маслихата (мониторинг решения акиматами проблем, поднятых на встречах акимов с населением; участие депутатов в работе бюджетных комиссий акимата; инициирование уточнения бюджета по мере необходимости);

разграничение полномочий председателя маслихата (сессии маслихата, контроль депзапросов, координация деятельности постоянных комиссий и др.) и руководителя аппарата маслихата (кадровые вопросы, дисциплинарной и конкурсной комиссий и др.);

возможность сельскому акиму нанимать работников в рамках трудового договора согласно сдельной системе оплаты труда гражданских служащих (механизатор, сварщик, сантехник, электрик, кровельщик, юрист, бухгалтер и др.).





Кроме того, во исполнение послания президента перераспределена 21 функция правительства в центральные госорганы в соответствующих отраслях и 12 функций в сферах информатизации, защиты персональных данных, электронного документа и электронной цифровой подписи и связи - в акиматы регионов.





Также на сегодня на рассмотрении мажилиса находится ряд поправок, направленных на дальнейшую децентрализацию госуправления путем передачи порядка 38 функций в акиматы регионов и 18 функций - местным исполнительным органам районного уровня.





В целом данные меры позволят повысить ответственность первых руководителей госорганов за формирование соответствующей политики и акимов всех уровней за ее реализацию на местах, а также дадут возможность для гибкого и оперативного реагирования на вопросы местного значения", - отмечают в правительстве.





В проекте нового Бюджетного кодекса предусмотрена передача налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды из республиканского в местные бюджеты.





Дополнительно прорабатываются передача плат, сбор, пошлин, штрафов и других платежей с республиканского на местный уровень.





Вместе с тем приоритетную задачу региональной политики по снижению дисбалансов в качестве уровня жизни регионов планируется решать через внедрение минимальных стандартов для использования при планировании бюджета.





Для этого в рамках нового Бюджетного кодекса внедряется понятие минимальных стандартов, заложена законодательная основа для планирования расходов бюджета с учетом минимальных стандартов (сетей) социальной, инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры.





Соответствующие положения также включены в проект Строительного кодекса.





При этом в дальнейшем на республиканском уровне планируется финансирование только критически важных проектов общестранового значения, а вся базовая инфраструктура будет финансироваться за счет средств МБ.