В правительстве рассмотрели актуальные проблемы развития Атырауской области

АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, в ходе которого стало известно об открытии "зеленого" коридора для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в 2-3 раза выше обычного. При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек). За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК, сообщила пресс-служба премьер-министра

По словам министра, криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная. Преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано. Вместе с тем МВД усилен контроль за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в частности, в местах скопления людей увеличена плотность полицейских нарядов.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – Директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов сообщил, что на пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев.

Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет", - заверил он.

При этом премьер-министр отметил, что на отдельных пунктах пропуска по-прежнему наблюдаются очереди.

Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону. Так как это вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса и населения", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что нужно принять меры по расширению наиболее загруженных пограничных пунктов пропуска для ускорения проезда грузового и легкового транспорта.

Алихан Смаилов также поручил усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья.

Это касается не только наплыва мигрантов, но вообще нужно, чтобы наши граждане знали свои права. Необходимо сделать так, чтобы через Egov или популярные приложения можно было в цифровом виде подписать типовой договор аренды, в котором будут отражены права и обязанности сторон. Это позволит защитить права наших граждан как с одной, так и с другой стороны", - сказал Алихан Смаилов.

Подводя итоги совещания, премьер-министр подчеркнул, что госорганам и акиматам нужно принимать комплексные и эффективные меры по урегулированию миграционной ситуации.

В первую очередь необходимо обеспечить постоянный "зеленый коридор" для казахстанских граждан, а также работу мобильных мониторинговых групп для выявления незарегистрированных мигрантов", - отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поручил усилить информационно-разъяснительную работу о принимаемых мерах по урегулированию вопросов миграции как среди граждан Казахстана, так и среди мигрантов.

С докладами также выступили: по увеличению числа внутренних рейсов, авто и железнодорожным перевозкам - министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, по работе ЦОНов - министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, по разъяснению прав и гарантий граждан при аренде жилья - министр юстиции Канат Мусин.

Об обстановке в регионах доложили аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, заместители акимов Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев, Костанайской - Ерлан Спанов, Актюбинской - Ермек Кенжеханулы.