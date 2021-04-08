В правительстве считают преждевременной разработку детской потребительской корзины

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В правительстве РК считают преждевременным исчисление отдельной детской потребительской корзины в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос группы мажилисменов от Народной партии Казахстана.

Вице-премьер подчеркнул, что для определения минимального денежного дохода на одного человека применяется прожиточный минимум, который представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, рассчитываемый на душу населения и по половозрастным группам населения, включая детей.

Он также добавил, что продовольственная корзина величины прожиточного минимума включает в себя 43 наименования продуктов питания, с обеспечением суточной энергетической ценности 2175 ккал, которая составлена в соответствии с рекомендациями Института питания и соответствует требованиям к питанию Всемирной продовольственной организации и Всемирной организации здравоохранения.

В начале марта депутаты мажилиса призвали кабмин разработать отдельную объективную детскую потребительскую корзину, с предложением рассчитать основные составляющие для полноценного развития ребенка, включая продукты питания, средства гигиены и возможность доступа в центры детского развития.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства