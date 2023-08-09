В правительстве утвердили генплан Конаева

Фото: primeminister.kz

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Конаев. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Казахстана утвержден генеральный план города Конаева, - Постановлением правительства Казахстана утвержден генеральный план города Конаева, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.





Подчеркивается, что основной целью генерального плана является создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон.





Учитываются в плане и включаемые в перспективные границы города существующие населенные пункты и жилые комплексы.





Расчетные периоды реализации плана определены до 2050 года. Согласно плану, за этот период город должен стать современным многофункциональным административным, финансовым и культурным, промышленно-инновационным, транспортно-логистическим, научно-образовательным центром региона, а также центром инновационно-индустриального, продовольственного пояса Алматинской агломерации, нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии", - проинформировали в пресс-службе.





Кроме того, большой потенциал у города как у одного из главных туристских дестинаций Алматинской области, центра водной рекреации и водного спорта, туризма, охоты и рыбалки.





Также для реализации поставленных задач в плане отражены мероприятия по экономической деятельности, жилищному строительству, развитию промышленности, охране окружающей среды, систем образования, здравоохранения, инженерной, транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети, озеленения, тепло-, электро, газо-, водоснабжения, водоотведении и др.





Отмечается, что мощный импульс будет дан модернизации и дальнейшему развитию транспортно-логистической системы региона. Мультимодальность транспортно-логистической системы города Конаева с авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом сделает его центральным транспортно-логистическим хабом на территории Алматинской области.





Также сообщается, что важным аспектом для будущего индустриально-инновационного развития города Конаева являются источники производства зеленой электроэнергии.









Приоритетом развития социальной сферы города является его развитие, соответствующее статусу областного центра Алматинской области и центра индустрии туризма, отдыха и спортивной рекреации региона.





К расчетному сроку реализации плана заложено строительство нового жилья общей площадью 2538,2 тысячи квадратных метров.





Снижение уровня самозанятых планируется довести до 18%, уровня реальной безработицы - до 4,2%, уровня молодежной безработицы - до 3,8%.





Практически вдвое предполагается увеличить к расчетному сроку количество объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений.





В системе здравоохранения также вдвое будет увеличено количество койко-мест в круглосуточных стационарах, численность объектов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, а также количество станций скорой медицинской помощи и автомобилей.



