В пристоличном селе Акмолинской области планируется построить солнечную электростанцию мощностью 100 Мегаватт

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Кокшетау. 13 ноября. Kazakhstan Today - В течение трех лет в селе Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области планируется построить солнечную электростанцию мощностью 100 Мегаватт, передает Kazakhstan Today.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в областном акимате, где были рассмотрены вопросы реализации договоренностей с российскими партнерами, достигнутых в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана , сообщила пресс-служба главы региона.

Отметив высокий уровень организации форума в городе Омске, аким области Ермек Маржикпаев определил цели по планомерной подготовке к проведению аналогичного мероприятия в областном центре.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев официально объявил, что следующий форум будет проходить у нас, в Кокшетау. Наша с вами основная задача - достойно провести данное мероприятие", - подчеркнул аким.

Он также дал ряд поручений по итогам рабочей поездки премьер-министра Аскара Мамина в село Родина Целиноградского района и визита правительственной рабочей группы во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым в Акмолинскую область, а также по сферам регионального развития.

Каждый вопрос должен быть взят на контроль и отработан. Области в целом, районам, департаментам необходимо эффективно работать, соответствовать критериям "слышащего государства". Мы можем подписывать хорошие документы, радоваться успешным договоренностям, но простому человеку это не так важно. Поэтому главное для государственных органов - реагировать на социальное самочувствие граждан", - заключил аким области.

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