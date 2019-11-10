Путин: Российско-казахстанские региональные форумы всегда приносят хорошую отдачу

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Омск. 9 ноября. Kazakhstan Today - Российско-казахстанские региональные форумы всегда приносят хорошую отдачу, отметил на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран президент России Владимир Путин, передает Kazakhstan Today.

7 ноября в Омске завершил работу XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества", организованный Министерством экономического развития России и Фондом "Росконгресc", сообщили организаторы.

Форум Межрегионального сотрудничества в очередной раз показал себя как эффективная площадка для взаимодействия между правительствами и бизнесами России и Казахстана. Как неоднократно отмечалось на полях Форума, наши страны неразрывно связаны, поэтому для нас крайне важно создать пространство, где будет формироваться вектор развития взаимоотношений, соответствующий актуальным глобальным трендам, политическим и экономическим целям сотрудничества. Об успешности прошедшего форума говорит как высокая оценка участников от обеих сторон, так и достигнутые на площадке договоренности, которые послужат дальнейшему развитию нашего многостороннего сотрудничества", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Форум собрал более 1600 представителей из 24 субъектов Российской Федерации и 10 областей Казахстана - министров обоих государств, глав регионов, парламентариев, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов и учёных. Событие освещали 333 представителя СМИ, 282 из которых представляло Россию.

В ходе пяти сессий деловой программы форума участники обсудили ключевые вопросы сотрудничества между странами, включая развитие приграничной торговли, кооперацию в сфере промышленности и технологий, развитие несырьевого экспорта, женское предпринимательство и цифровая трансформация. Отдельным событием в рамках форума стал Форум молодежных лидеров России и Казахстана, собравший более ста представителей государственных и общественных организаций обеих стран.

Параллельно с деловой программой Форума в галерее "Континент" прошла выставка "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана", посвященной экспортным возможностям двух стран. В экспозиции поучаствовали 42 российских и 17 казахстанских компаний и организаций, представляющих самые последние научные и промышленные разработки.

Благодаря эффективному взаимодействию на площадке и открытому диалогу между участниками, Форум стал местом подписания важных межрегиональных и коммерческих соглашений. Всего было подписано 25 документов

Ключевым событием второго дня Форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева . В дискуссии в рамках пленарного заседания приняли участия руководители министерств и ведомств, главы регионов, предприниматели обеих стран. В ходе заседания участники обсудили новые проекты в области торговли и инвестиций, а также внесли предложения по дальнейшему расширению межрегионального сотрудничества.

Владимир Путин отметил, что российско-казахстанские региональные форумы всегда приносят хорошую практическую отдачу, а Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики - накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют $13 млрд, а казахстанские в России - почти $4 млрд. В странах действует более 6,5 тысячи совместных предприятий, существующие проекты включают строительство нефтеперерабатывающего завода в Оренбургской области, который будет работать на сырье с казахстанского Карачаганакского месторождения, а также освоение трансграничного Весенне-Аралчинского месторождения медных руд.

Сотрудничество стран не ограничивается бизнесом: Владимир Путин рассказал, что в российских вузах обучаются около 74 тысячи казахстанских граждан, в том числе свыше 30 тысяч - на средства российского бюджета. Отдельное внимание президент обратил на Программу приграничного сотрудничества России и Казахстана.

Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами", - сказал он.

Путин также подчеркнул, что "особое внимание, как представляется, следует уделить вопросам улучшения приграничной инфраструктуры, расширения пропускной способности пограничных переходов между Россией и Казахстаном. На это, в частности, нацелена подписываемая в ходе форума Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе".

Наши регионы могли бы активнее сотрудничать в области защиты окружающей среды, по сохранению экосистемы трансграничных водоёмов Урала, Иртыша, других крупных рек. Президент Казахстана сегодня на переговорах в узком составе ставил эти вопросы, и я с ним полностью согласен. Это в наших общих интересах. Необходимо развивать программы в сфере туризма, такие как проект "Золотое кольцо Алтая", в рамках которого создаются новые туристические маршруты и туры, совмещающие лечение и отдых, экскурсии по историко-культурным и природным объектам", - цитирует президента России сайт Кремля.

В ответном выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и отметил, что на предприятия с участием российского бизнеса приходится 38% от общего числа предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. Российские компании активно участвуют в разработке и транспортировке полезных ископаемых, а также в нефтегазохимических проектах. В качестве важных сфер сотрудничества он назвал работу в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничество в бассейне Каспийского моря, а также взаимодействие в области сельского хозяйства, производственной кооперации и совместного выхода на рынки третьих стран.

Главное, что Форум не только не утратил, но и усилил своё значение как эффективный инструмент укрепления и расширения нашего приграничного, межрегионального сотрудничества", - сказал Токаев и предложил обозначить тематику следующего межрегионального форума как "Сотрудничество в области экологии и зелёного роста" и провести его в Казахстане, в городе Кокшетау Акмолинской области.

Как напомнили в "Росконгресcе", XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходил в Омске 6-7 ноября

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