В РК перечень причастных к финансированию терроризма будут формировать с учетом сведений Совбеза ООН

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе вице-министр финансов Канат Баедилов презентовал законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, законопроект разработан в связи с тем, что в 2021-2022 годах Казахстану предстоит пройти оценку Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Представляя основные направления законопроекта, вице-министр финансов отметил, что "рекомендациями ФАТФ предусмотрены новые требования, относящиеся к противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)".

В частности, предусмотрено установление компетенции уполномоченного органа по финансовому мониторингу по составлению перечня организаций и лиц, причастных к ФРОМУ, на основании резолюций Совета безопасности ООН. Перечень будет доведен до всех госорганов и субъектов финансового мониторинга.

Также предлагается изменить порядок формирования Перечня организаций и лиц, причастных к финансированию терроризма, в части получения сведений непосредственно от комитетов Совбеза ООН и расширение оснований для исключения из Перечня.

Госорганы будут вправе отказывать лицам из Перечня в государственной регистрации морских судов и регистрации в государственном реестре гражданских воздушных судов.

В целях реализации международных стандартов ФАТФ в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования в целях финансирования терроризма. Предлагаемые меры в сфере ПОД/ФТ будут распространяться на благотворительные организации, а также религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями, пояснили в Минфине.

В законопроекте также предусмотрены обязательства для некоммерческих организаций (НКО).

Предлагается создать Межведомственный совет, на котором будут вырабатываться меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма , и рассматриваться результаты реализации мер, а также Фонд конфискованного имущества в виде отдельной системы учета (базы данных).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства