В РК в правила предоставления статуса лицам без гражданства планируют внести изменения

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НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - На сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения опубликован проект приказа "О внесении изменения в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года № 607 "Об утверждении Правила по определению правового статуса лиц, находящихся на территории Республики Казахстан, не являющихся гражданами Республики Казахстан и не имеющих доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что проект приказа разработан с целью совершенствования национального законодательства в сфере сокращения безгражданства, приведения в соответствие с наилучшими международными практиками.

Лица, находящиеся на территории Республики Казахстан, не являющиеся гражданами Республики Казахстан и не имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства, признаются лицами без гражданства.

Для получения статуса лица без гражданства физическое лицо подает лично или через уполномоченного на то представителя в территориальные органы полиции по месту постоянного жительства на имя первого руководителя департамента полиции городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей (ДП) заявление о присвоении статуса лица без гражданства с указанием причин обращения за статусом.

Процедура признания статуса лица без гражданства может быть инициирована как по заявлению лица, так и по собственной инициативе уполномоченного органа.

Заявление может быть подано в письменной или в случае неграмотности лица или имеющихся физических увечий устной форме. Вопросы, связанные с лицами моложе восемнадцати лет, рассматриваются на основании заявления их законного представителя.

В ходе рассмотрения заявления подразделением миграционной службы заявителю предоставляются бесплатные услуги переводчика. Переводчик может не потребоваться, если сотрудник, отвечающий за дело, говорит на родном языке заявителя или на другом языке, который он понимает, и если заявитель дает на это свое согласие в письменной форме.

Искатель статуса также может пользоваться правовой помощью международных и неправительственных организаций.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) заявление-анкета по форме согласно приложению 1 к настоящем Правилам;

2) шесть фотографий размером 3,5 х 4,5 см.

Лица, проживающие без документов, удостоверяющих личность, или по паспорту СССР образца 1974 года, дополнительно предоставляют копии и подлинники (для сверки) следующих документов (при их наличии):

свидетельство о рождении, о регистрации или расторжении брака;

паспорт СССР образца 1974 года;

справка из учебного заведения о периоде обучения, аттестат об основном среднем образовании, диплом об окончании среднего специального или высшего учебного заведения;

удостоверение о приписке к призывному участку (приписное свидетельство), военный билет;

трудовая книжка;

документ, подтверждающий проживание на территории Республики Казахстан (домовая книга, поквартирная карточка, книга регистрации граждан, архивная справка-выписка из хозяйственной книги);

справка об освобождении из мест лишения свободы либо другой документ, идентифицирующий личность заявителя.

Копии документов сверяются с оригиналом и заверяются подписью сотрудника миграционной службы и гербовой печатью подразделения.

В день поступления заявления уполномоченный сотрудник осуществляет его прием и регистрацию в журнале регистрации заявлений о присвоении статуса лица без гражданства.

В день регистрации заявления выдается справка о приеме заявления о присвоении статуса лица без гражданства и производится его постановка на учет на срок до принятия решения по его ходатайству. После принятия решения об определении или отказе в определении статуса справка должна быть аннулирована.

Справка выдается на период рассмотрения заявления, подписывается руководителем подразделения миграционной службы и заверяется гербовой печатью.

Срок рассмотрения заявления - шесть месяцев.

Для получения документов и/или информации, необходимых для рассмотрения заявления и принятия решения об определении статуса, орган миграционной службы может дополнительно продлить срок рассмотрения заявления сроком до трех месяцев.

Отмечается, что заявление об определении статуса может быть отклонено по одному из следующих оснований:

1) установлено, что заявитель имеет гражданство Республики Казахстан или иностранного государства;

2) в случае установления недостоверности документов, либо несоответствия представленных материалов, или сообщения заявителем о себе заведомо ложных сведений;

3) при наличии у органов национальной безопасности мнения, в котором говорится, что человеку не рекомендуется проживать в Республике Казахстан в силу интересов национальной безопасности.